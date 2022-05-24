Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret

24 Mayıs 2016 tarihinde Van Çaldıran İlçesi'nde teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un Muğla'daki baba evine, şehit olduğu günün sene-i devriyesinde Muğla İl Müftüsü Yaşar çapçı taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Muğla Şube Başkanı Süleyman Taşkesen ve yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette Çapçı, Emekli Öğretmen Remzi Cesur ve hanımı Zehra Cesur tarafından karşılandı. Şehit için anne babası tarafından oluşturulan hatıra köşesini inceleyen Müftü Çapçı, 6 sene önce Van Çaldıran'da şehit olan Binbaşı Kıvanç Cesur için aileye bir kez daha baş sağlığı dileklerini iletti. Şehidin Ruhu için okunan Kur'an Tilaveti sonrası dua eden Müftü Çapçı, şehitlerin Allah katında ölü olmadıklarını, onların diri olduklarını ve şefaat haklarının bulunduğunu dile getirdi.

Şehit annesi Zehra Cesur da evladının vatan için şehit olduğunu ve onun şehadeti ile gurur duyduğunu aktarırken, "Her ne kadar evlat acısı zor olsa da şehadeti bir nebze yüreğimize su serpiyor" şeklinde konuştu.

Şehit babası Remzi Cesur da başarılı ve takdir toplayan bir evlat yetiştirdiklerini ve şehit olduğunu bunun kendilerine teselli olduğunu dile getirdi. - MUĞLA