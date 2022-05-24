Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret

24.05.2022 16:21
Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret

24 Mayıs 2016 tarihinde Van Çaldıran İlçesi'nde teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un Muğla'daki baba evine, şehit olduğu günün sene-i devriyesinde Muğla İl Müftüsü Yaşar çapçı taziye...

24 Mayıs 2016 tarihinde Van Çaldıran İlçesi'nde teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un Muğla'daki baba evine, şehit olduğu günün sene-i devriyesinde Muğla İl Müftüsü Yaşar çapçı taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Muğla Şube Başkanı Süleyman Taşkesen ve yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette Çapçı, Emekli Öğretmen Remzi Cesur ve hanımı Zehra Cesur tarafından karşılandı. Şehit için anne babası tarafından oluşturulan hatıra köşesini inceleyen Müftü Çapçı, 6 sene önce Van Çaldıran'da şehit olan Binbaşı Kıvanç Cesur için aileye bir kez daha baş sağlığı dileklerini iletti. Şehidin Ruhu için okunan Kur'an Tilaveti sonrası dua eden Müftü Çapçı, şehitlerin Allah katında ölü olmadıklarını, onların diri olduklarını ve şefaat haklarının bulunduğunu dile getirdi.

Şehit annesi Zehra Cesur da evladının vatan için şehit olduğunu ve onun şehadeti ile gurur duyduğunu aktarırken, "Her ne kadar evlat acısı zor olsa da şehadeti bir nebze yüreğimize su serpiyor" şeklinde konuştu.

Şehit babası Remzi Cesur da başarılı ve takdir toplayan bir evlat yetiştirdiklerini ve şehit olduğunu bunun kendilerine teselli olduğunu dile getirdi. - MUĞLA

Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret
Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret
Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret

YORUMLAR
500
Van'da 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 tutuklama Van'da 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 tutuklama Van'da 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı Van'da 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Çaldıran, Muğla, Şehit, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla İl Müftüsü Çapçı'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement