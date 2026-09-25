Muğla Köyceğiz\'de 26\'ncı geleneksel aşure etkinliği imece usulüyle düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde 26'ncı geleneksel aşure etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

İlk olarak 26 yıl önce Köyceğiz Toparlar Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan "Geleneksel Aşure Etkinliği" Merkez Camii bahçesinde Cuma Namazı çıkışında yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte; cami bahçesine yakılan ateşler üzerinde kazanlarla aşureler pişirildi. Daha sonra etkinliğe katılan tüm davetlilere aşure ikramında bulunuldu. Mahalle sakinleri, 26 yıl önce Dernek Başkanı Durali İmamoğlu önderliğinde başlatılan aşure etkinliğinin dayanışma, birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nde imece usulüyle yapılan, tüm mahalle halkının destekleriyle 26 yıldır yaşatılan aşure etkinliğine kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile mahalle halkı katıldı.