Muğla Menteşe'de orman yangınının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü, söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de orman yangınının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü, söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla Menteşe\'de orman yangınının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü, söndürme çalışmaları sürüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi yakınlarında sabah çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale ediliyor. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşürülürken, ekipler alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Yaraş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 13 helikopter ve 7 uçak başta olmak üzere çok sayıda kara aracı ve personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Alevlenmelerin yaşandığı noktalara hava araçlarıyla peş peşe müdahale edilirken, kara ekipleri de yangının tamamen kontrol altına alınması ve yeniden alevlenmelerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahalede kullanılan Air Tractor tipi yangın söndürme uçakları, 3 ton su taşıma kapasitesiyle alevlenen hatlara su bıraktı. Uçaklar yaklaşık 90 saniyede 5 sorti gerçekleştirerek toplam 15 ton su attı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Menteşe'de orman yangınının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü, söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de orman yangınının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü, söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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