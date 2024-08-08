Muğla Milas\'ta Orman Yangını: Çakıralan Mahallesi Tahliye Edildi

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Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

(MUĞLA)- Muğla Milas'ta çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangın nedeniyle 60 haneli Çakıralan Mahallesi tahliye edildi.

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy'de zirai alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekipler mücadelesini sürdürüyor. Gündüz saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter, 4 uçak ile havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara gece görüşlü helikopterle devam ediliyor. Yangını söndürmek için karadan ise Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 156 personelin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve gönüllülerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan yangının Çakıralan Mahallesi'nin sıfır noktasına kadar ulaşması üzerine 350 nüfus ve 60 hanenin bulunduğu mahalle tahliye edildi.