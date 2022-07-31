80 minik yürek, can dostlarıyla buluştu - Son Dakika
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80 minik yürek, can dostlarıyla buluştu

31.07.2022 15:49
80 minik yürek, can dostlarıyla buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 80 öğrenci, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan canları ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 80 öğrenci, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan canları ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahiplenme çağrısını yineledi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden 80 öğrenci ve öğretmenleri can dostları ziyaret ederek onlar için yanlarında getirdikleri mamaları yetkililere teslim ettiler. Bakım ve Rehabilitasyon merkezi hakkında bilgiler alan minik ziyaretçiler daha sonra belediye personeli ile birlikte tesisin bahçesine çiçek diktiler.

Torba Rehabilitasyon Merkezinde 405 köpek ve 175 kedi, Turgutreis Rehabilitasyon Merkezinde ise 166 köpek ile 44 kedinin bakım ve tedavisini sürdüren Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri tam donanımlı petbulance aracı ile de sokakta yaralanan ya da hasta olduğu bildirilen canların da imdadına koşuyor.

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve Muğla Veteriner Hekimler Odası ile ortak yürütülen birçok proje olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, çalışmalarda sokakta yaşayan hayvanların bakım, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılarken kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının üst seviyede olduğu bu günlerde canlar için sokaklarda uygun noktalara su ve mama bıraktıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Yurt, bu konuda vatandaşların da duyarlı olmalarını bir kap suyu onlardan esirgememelerini istedi.

Veteriner İşlerine bağlı ekiplerin sokak canlarımız için canla başla mücadelelerini sürdürdüğünü belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yılbaşından bu yana 3 binden fazla kedi köpeğin kısırlaştırılıp, aşılanarak işaretlendiğini söyledi. Oda ve STK'larla birlikte çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Aras, "Sahiplenme konusunda halkımızdan duyarlılık bekliyorum. Hayvan sahibi olmanın en güvenli yolu bakımevlerinden sahiplenmek. Bakımevlerimiz bu anlamda çok önemli bir köprü görevi de görüyor" dedi.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerine mama, eski gazete ve çarşaf desteğinde bulunabilir can dostlarımızı hafta içi 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 80 minik yürek, can dostlarıyla buluştu - Son Dakika

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