Muğla\'nın Ula İlçesi Bisiklet Cumhuriyeti Olarak Anılıyor

Muğla'nın 23 bin 410 nüfuslu Ula ilçesinde, büyük oranda bisiklet ile seyahat edilirken, vatandaşlar tarafından Muğla'nın Ula ilçesine Bisiklet Cumhuriyeti adı veriliyor.
Muğla'nın 23 bin 410 nüfuslu Ula ilçesinde, kayıtlara göre yaklaşık 6 bin bisiklet bulunuyor. Ulaşımın büyük oranda bisikletle sağlandığı ilçede bisiklet ruhsatı, plakası ve hatta bisiklet ehliyetine sahip kişiler var.
Muğla'nın 23 bin 410 nüfuslu Ula ilçesinde, vatandaşların büyük çoğunluğu yaşam tarzı haline getirdiği bisikletle ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Kayıtlara göre ilçede 6 bin bisiklet bulunuyor. 7'den 70'e tüm vatandaşların günlük hayatının bir parçası haline gelen bisiklet; okula giden öğrenciler, pazara çıkan ev hanımları, işe giden memur, esnaf ve camiye giden yaşlılar tarafından kullanılıyor. İlçede bisiklet ruhsatına, plakasına ve hatta ehliyetine sahip kişiler dahi bulunuyor.
Ula ilçesinde 23 yıllık bisiklet tamirciliği yapan Kenan Soy" Burada daha önce babam çalışıyordu. Babamdan sonra biz devir aldık 23 yıldır bisiklet tamirciliği yapıyorum daha öncesinde Yatağan Kömür işletmesinde çalışıyordum oradan ayrıldıktan sonra baba mesleğini aldım. Burada da 23 senedir bisiklet ve motor tamirciliği yapıyorum. Burada bir evde kaç kişi yaşıyor ise o kadar bisiklet vardır. Herkesin kendisine ait bisikleti vardır. Burada yaklaşık 6 bin tane bisiklet vardır. Eskilerden benim babamın ehliyeti vardı, bisiklette plaka dahi vardı onları biz hatıra olarak saklıyoruz "dedi. - MUĞLA
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