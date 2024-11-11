Muğla'nın yeşil alanlarına 20 bin yeni fidan kazandırıldı - Son Dakika
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Muğla'nın yeşil alanlarına 20 bin yeni fidan kazandırıldı

Muğla\'nın yeşil alanlarına 20 bin yeni fidan kazandırıldı

Muğla'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla binlerce fidan dikildi.

11.11.2024 13:34
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Muğla'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla binlerce fidan dikildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 noktada gerçekleştirilen etkinliklerde toplamda 20 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Muğla'nın yeşil alanlarının genişletilmesi amacıyla aralıksız çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Ülküdür, son 20 yılda Muğla'da 112 bin hektar alanda 385 milyon fidan dikildiğini ifade ederek, bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının önemine değindi. Ülküdür ayrıca, küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyada azalan orman varlığına karşın Türkiye'nin ormanlık alanlarını artırdığını vurgulayıp "Başta Valimizin destekleriyle daha yeşil bir Muğla için Muğla'mızda aynı anda, insanlığa nefes olacak fidanlarımızı sizlerle birlikte toprakla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. 2021 yılındaki büyük orman yangınları sonrası yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla 2024 yılı sonuna kadar 3 milyon fidan dikmiş olacağız. Bu vesileyle bölgenin yangına duyarlılığını hatırlatmak isterim, yangınlara karşı dikkatli olmalıyız. 2024 yılı yangın açısından çok zorlu geçti ve destek veren tüm kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da ağaç dikmenin geleceğe ve doğaya karşı bir borç olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü'nün önemine değinen Vali Akbıyık; "Ağaç dikmek, yalnızca bir fidanı toprakla buluşturmak değil, geleceğe, çevreye ve insanlığa olan borcumuzu ödemektir. Bugün burada dikilen her bir fidan, yarının güçlü, yeşil Türkiye'sini oluşturacak. Yeşil vatan sevgimizi daha da perçinleyen bu anlamlı günü bizlere kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Akbıyık, yeşil alanların korunmasının önemine dikkat çekerken, bölgede orman yangınlarına karşı yürütülen kararlı mücadeleye de vurgu yaptı. Son yıllarda yangınlara karşı verilen mücadelenin devlet, kurumlar ve gönüllülerle seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü belirten Akbıyık, bu anlamlı çevre programının Muğla'yı daha yeşil bir geleceğe taşıyacağını ifade etti.

Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'nın yeşil alanlarına 20 bin yeni fidan kazandırıldı - Son Dakika

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