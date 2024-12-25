Muğla'nın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı, Ekipler Seferber Oldu - Son Dakika
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Muğla'nın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı, Ekipler Seferber Oldu

Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolların ulaşıma açık kalmasını sağladı. Seydikemer, Menteşe ve Kavaklıdere bölgelerinde kar yağışı yaşanırken, sahil kesimlerinde ise sağanak yağış etkili oldu.

25.12.2024 20:51
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Muğla'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Büyükşehir ekiplerinin kar mesaisi başladı

MUĞLA - Muğla'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kavaklıdere, Menteşe Göktepe ve Seydikemer ilçelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod ile uyarılan Muğla bölgesinde sahil kesimleri Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum gibi turistik ilçelerde sağanak yağış hakim olurken, Seydikemer- Antalya Karayolu Karabel mevkii, Menteşe Yılanlı yolu ve Kavaklıdere gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlara başlayan kar yağışı sonrası yolların ulaşıma kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için seferber oldu. Fen İşleri ekipleri tarafından yoğun kar yağışının olduğu Menteşe ilçesi Yılanlı Göktepe grup mahallerinin ulaşımını sağlayan yolda ve Kavaklıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Muğla'nın yüksek rakımlı kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerin yollarda kar küreme çalışması yapması ile ulaşım aksamadan devam etti. Akşam saatlerinde şiddetini azaltan kar yağışı ile Göktepe bölgesine ulaşımda araçlar sıkıntı yaşamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı, Ekipler Seferber Oldu - Son Dakika

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