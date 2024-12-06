Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı Marmaris'te Yapıldı - Son Dakika
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Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı Marmaris'te Yapıldı

Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı Marmaris\'te Yapıldı

Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Muğla'nın turizm sorunları ele alındı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, merkezi hükümetten daha fazla destek talebinde bulundu ve turizmdeki rekabetin önemine dikkat çekti.

06.12.2024 17:53  Güncelleme: 17:57
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Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı Marmaris'te, Marmaris Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Muğla'nın sorunları masaya yatırıldı, çözüm yolları arandı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Turizm kentlerine merkezi hükümetten daha çok destek bekliyoruz" dedi.

Dört ayda bir mesleki konularda görüş oluşturmak için gerçekleştirilen 39. Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı Marmaris'te Marmaris Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Muğla ilinin yarısının gelirini turizm sektöründen kazandığını belirterek, Muğla'nın, İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist ağırlayan 3. şehir olduğunu, Dünya'da ise 93. sırada yer aldığını söyledi. Öte yandan bu yıl Muğla'nın 3 milyon 640 bin turist ağırladığını da sözlerine ekleyen Ayhan, rakamlarda meydana gelen bu artışın ne yazık ki turizmciye yansımadığının da altını çizdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de toplantıda turizm başta olmak üzere çeşitli konu başlığına değindiği bir konuşma yaptı. Turizm sektörünün geçen yıllara kıyasla en iyi ihtimalle yerinde saydığını belirten Başkan Ünlü, "Dünya'da bu alanda çetin bir rekabet var, yerimizde saymamız bile genele baktığımızda aslında geriye gitmemiz demek. Bu noktada bizlere de çok önemli görevler düşüyor. Katıldığımız fuarlar çok önemli ama tek başına yeterli değil. Hedef pazarlarımızı belirleyerek o bölgelerde halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri yürüteceğimiz ortaklara ihtiyacımız var. Biz bu yönde planlamamızı yapıyoruz" dedi.

Merkezi hükümetten daha çok destek beklediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Acar Ünlü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bütün turizm bölgeleri değişken bir nüfus yapısına sahip. Biz 96 bin resmi nüfusla kayıtlı bir kentiz. Ama mevcutta Marmaris'te 150 - 200 bin civarında insan yaşıyor. Yaz aylarına baktığımızda ortalama nüfusumuz 850 bin civarında. Milyonu geçtiği zamanlar da oluyor. Yıl geneline baktığımızda ortalama 450 bin - 500 bin arası nüfusa sahip bir kentiz. 96 bine göre planlanan bir kentin 500 bine hizmet vermesi gerekiyor. Ama hal buyken Marmaris'in Dünya'yla rekabet etmesi bekleniyor. Bu noktada devletimizin bizi daha çok desteklemesi gerekiyor. Şehir vergisi, turizm vergisi adı altında toplanan vergilerin merkezi hükümete gitmesi, yerine biz turizm şehirlerine bırakılması gerekiyor. Turizmin kentin altyapısına yüklediği yükün karşılığının, biz yerel yönetimlere verilmesi gerekiyor" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı Marmaris'te Yapıldı - Son Dakika

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