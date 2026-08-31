Muğla Ortaca’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Cıngar Grubu konser verdi. Türk bayraklarıyla meydanı dolduran Ortacalılar, bayram coşkusu yaşadı.

Ortaca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Ortaca Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana gelen yurttaşlar alanı kırmızı beyaza bürüdü.

Kutlamalar, yerel OFAT halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından sahneye çıkan Cıngar Grubu sevilen şarkıları seslendirdi. Meydanı dolduran yurttaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Cıngar Grubu'nun solisti Baki Can, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruz'un kahramanlarını, şehitleri ve gazileri minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Kutlamalar, katılımcıların hep birlikte İzmir Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.