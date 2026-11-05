Muğla Ortaca'da gençler Uluslararası Gençlik Merkezi ile limon hasadına katıldı - Son Dakika
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Muğla Ortaca'da gençler Uluslararası Gençlik Merkezi ile limon hasadına katıldı

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Muğla Ortaca\'da gençler Uluslararası Gençlik Merkezi ile limon hasadına katıldı
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Muğla Ortaca'ya bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde gönüllü gençler, üreticilerle birlikte limon hasadı yaptı. Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla düzenlediği etkinlikte gençler, tarımsal üretimi ve üreticinin emeğini yerinde gördü.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde düzenlenen gönüllü limon hasadı etkinliğinde gençler, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına destek verdi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gönüllülük bilincini geliştirmek ve gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe gönüllü gençler katıldı. Üreticilerle birlikte limon toplayan gençler, tarımsal üretim sürecini yakından tanıma ve üreticilerin emeğini yerinde görme fırsatı buldu.

Üretimin ve emeğin önemini yerinde gördüler

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte gençler, dalından limon toplamanın heyecanını yaşarken tarımsal üretimin ülke ekonomisi ve yerel üreticiler açısından önemine dikkat çekti. Etkinlik sayesinde gençler arasında dayanışma, paylaşma ve birlikte hareket etme kültürünün de güçlendirilmesi hedeflendi.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gençlerin toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliğin, gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına ve yerel üretime yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gençleri üretim, dayanışma ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle buluşturan etkinliklerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
SarıgermeGençlikOrtacaGüncelMuğlaYaşamYerelSon Dakika

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