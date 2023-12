Muğla Seydikemer\'de Girmeler İlkokulu\'nda C Vitamini Etkinliği

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girmeler İlkokulu'nda C Vitamini etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere portakal suyu ikram edildi.

Girmeler İlkokulu'nda C Vitamini ve diğer vitaminlerin vücuda faydasına dikkat çekmek amacı ile C Vitamini etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Şube Müdürü Nurullah Solak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler ağaçlardan portakal ve limon topladı. Taze taze toplanan C Vitamini deposu narenciye ürünlerinin suyu sıkılarak misafirlere ve öğrencilere ikram edildi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Girmeler İlkokulu Müdürü Bayram Özcan, "Çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında vücudumuza faydalı vitaminleri anlatıyoruz. Bu çerçevede C Vitamininin insan vücuduna faydalarını anlatmak adına bu etkinliği düzenledik. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlkay Şumur'a, Şube Müdürümüz Nurullah Solak'a, misafirlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA