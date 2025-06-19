Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti
19.06.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Ortaca ve Yatağan Meslek Yüksekokulları, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenlerini düzenledi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler diplomalarını alarak yeni hayatlarına adım attı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ)'ne bağlı Ortaca Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Yatağan Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenlerini coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdi. Genç mezunlar, aileleri ve akademik kadroların katılımıyla düzenlenen törenlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Ortaca MYO'nun mezuniyet töreni 17 Haziran Salı günü, Yatağan MYO'nun mezuniyet töreni ise 18 Haziran Çarşamba günü Muğla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Mezuniyet törenlerine MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Ortaca Belediye Başkan Vekili Nejlin Yalçın, Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı Erol Can, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenler, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Ortaca MYO'nun Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda dereceye giren öğrencilere öğretim üyeleri tarafından aşçılık önlüğü giydirilerek mesleklerine ilk adımı atmaları sembolik olarak kutlandı.

Yatağan MYO, bu yıl 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mezuniyet törenine katılan öğrenci ve öğretim üyeleri, cübbe yakalarında taşıdıkları "20. yıl hatıra stickeri" ile bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Törenlerde konuşan MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Üniversite hayatı bir son değil, aksine bir başlangıçtır. Sizler bilim yolunda yürüyen bireylersiniz. Atatürk'ün dediği gibi: 'Bilim her zaman rehberiniz olsun.' Doğruluktan ve bilimden asla ayrılmayın. Biz MSKÜ olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Mezun olduktan sonra da üniversitenizle irtibatta kalmanızı temenni ediyorum"

Törenler, bölümlerin sahneye davet edilerek diplomalarının takdim edilmesiyle devam etti. Programın sonunda mezun öğrenciler, büyük bir coşku içinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı ve yeni hayatlarına uğurlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezuniyet Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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