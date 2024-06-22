Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nde Anne-Çocuk Sanat Atölyesi

Yerel

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, yaz tatili döneminde anne ve çocukları sanat atölyesinde bir araya getirdi. Anne- Çocuk Sanat Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte, anneler ve çocuklar birlikte seramik şekillendirme çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik, çocuklara eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunmanın yanı sıra yeteneklerini keşfetme imkanı sağlarken, çocukların el ve kol kaslarını kullanarak motor becerilerini geliştirmelerine katkıda bulundu. Çocuklar, renkli seramikleri kendi özgün renkleriyle yorumlayarak üç boyutlu formlar oluşturdu. Seramik çalışması, çocukların el becerilerini geliştirmelerine, işbirliği yeteneklerini artırmalarına ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaşamalarına imkan tanıdı.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören etkinlikte, çocuklar anneleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadı ve ebeveynleriyle olan iletişimlerini güçlendirdi. Etkinlikte ayrıca, çocuklar kendi seramik kaplarını tasarladı.

2 yaşındaki Melis Özmen, "Ben burada çok eğleniyorum. Renkli seramikler atölyesine annemle birlikte geldik. Yarın da arkadaşımla geleceğim" dedi. 12 yaşındaki Aden Koban ise etkinliklerden çok keyif aldığını belirterek, "Bugün seramik yaptık. İyi ki geldik" ifadelerini kullandı. - MUĞLA