Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nde Çocuklara Müzikli Tiyatro Gösterisi

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Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri çocuklara müzikli çocuk tiyatrosu sergiledi.

Miniklerin Uluslararası Gençlik Merkezi'nde çocuk oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. "Masallar Diyarı" adlı oyun çocuklar için sahnelendi. Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen bu etkinlikler kültürel gelişime katkıda bulunmanın yanı sıra ailelerin de keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Minikler "Masallar Diyarı " adlı tiyatro oyununu da büyük bir ilgiyle izledi.

Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, "Yürüttüğümüz çocuk tiyatroları ile asıl amacımız, çocuklarımızı özellikle sanatla ve tiyatroyla buluşturmak. Onlara bir şeyler aşılayabilmek, sahne sanatlarını sevdirebilmek istiyoruz. İlerleyen yaşlarında kendilerine ışık olmanın zeminini oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Tiyatro ve Drama Eğitmeni Bahar Evran" Bugün burada çocuklarımızla olmaktan çok keyif aldık. 3 ay önce gönüllü gençlerimizle birlikte müzikli çocuk tiyatro oyununu hazırladık. Çocuklarımızın izlerken yüzlerindeki mutluluğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Gençlik çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA