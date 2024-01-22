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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Çocuklara Sanat Dolu Ara Tatil Programı - Son Dakika
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Çocuklara Sanat Dolu Ara Tatil Programı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde çocuklara sanatla dolu, eğlenceli bir ara tatil programı hazırlandı. Eğlenceli Seramikler, Suda Yüzen Renkler, Benim Renklerim, Hamurdan Oyuncaklar, Lekeler ve Çizgiler adlı atölye programlarına ara tatilde çocuklar katılım sağlıyor. Ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici atölye programı hazırlandı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nde Çocuklara Sanat Dolu Ara Tatil Programı
22.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:33
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde çocuklara sanatla dolu, eğlenceli bir ara tatil programı hazırlandı.

Eğlenceli Seramikler, Suda Yüzen Renkler, Benim Renklerim, Hamurdan Oyuncaklar, Lekeler ve Çizgiler adlı atölye programlarına ara tatilde çocuklar katılım sağlıyor. Ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici atölye programı hazırlandı. Grup çalışması, özgüven, kendini farklı sanat disiplinleri ile ifade etme, hayal gücünü ortaya çıkarma, duyularını ve duygularını keşfetmesini amaçlıyor. Çocuklar için farklı yaş gruplarına özel eğlenceli ve öğretici atölyeler gerçekleştiriyor. Atölyelerde çocuklar farklı boyama teknikleri kullanacak, doğadan ilham alacak, soyut sanatla tanışacak ve kendi özgün eserlerini oluşturacaklar. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyelerin her biri, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. 7-14 yaş arası çocuklar, eğitmenler eşliğinde sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyor. Farklı sanat koleksiyon sergisinde yer alan eserlerin incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, kendi sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor. Çocuklar; ahşap oyuncak boyama, robot yapımı, kuş yuvası boyama, kışlık bere yapımı ve modelleme hamuru yapımı gibi eğlenceli atölye programlarıyla eğlenirken öğrenecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın ara tatillerini verimli geçirmelerini aynı zamanda sosyalleşmelerine imkan sağlıyoruz. Her bir atölye çalışmamızda alanında deneyimli eğitmenlerimizle süreci götürmekteyiz. Tüm çocuklarımızı ara tatilde Gençlik Merkezimize bekliyoruz. Emeği geçen eğitmenlerimize ve gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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