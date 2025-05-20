Muğla Valisi Akbıyık: 2025 Hedefimiz 4 Milyon Yabancı Turist

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılının ilk dört ayına ilişkin güvenlik, asayiş, trafik, turizm, göçle mücadele ve çevre konularını kapsayan değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, 2024 yılında 3 milyon 700 bin yabancı ve 11 milyon yerli turistin kenti ziyaret ettiğini belirtti. 2025 yılı hedefinin 4 milyon yabancı turiste ulaşmak olduğunu söyleyen Akbıyık, "Doğa, deniz, kültür, spor ve kamp turizmiyle Muğla yüksek potansiyele sahip bir şehir" dedi.

Güvenlik ve göçle mücadelede teknolojik destek

Vali Akbıyık, huzurun sağlanması için emniyet, jandarma, sahil güvenlik, İHA'lar, kamera sistemleri ve harita destekli kontrol sistemlerinin etkin şekilde kullanıldığını vurguladı. Göçle mücadele kapsamında Fethiye, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere 5 ilçede mobil göç araçlarıyla yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak göçmenin tespit edildiğini açıkladı.

Trafik denetimlerinde 130 bin araca ceza

Trafik güvenliğinin öncelikli konular arasında olduğunu belirten Vali Akbıyık, 2025'in ilk dört ayında 846 bin 571 aracın denetlendiğini, 130 bin 362 araca para cezası kesildiğini, 13 bin 442 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 497 sürücünün ehliyetine el konulduğunu söyledi. 5 bin 551 okul servisinin denetlendiğini ve motosiklet kazalarındaki artış nedeniyle 183 bin 539 motosikletin kontrol edildiğini, 44 bin 666'sına ceza uygulandığını ifade etti. Kask kullanımını teşvik eden "KASKO" kampanyasıyla 35 bin 452 kişiye ulaşıldığını söyledi.

Uyuşturucu ve dijital suçlarla kararlı mücadele

Gençlerin bağımlılık ve suçlardan korunması için uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Akbıyık, dijital dolandırıcılık ve siber tehditlerle mücadelede gelişmiş teknolojilerden faydalanıldığını söyledi. Kişisel veri güvenliği konusunda Emniyet ve Jandarma'nın koordineli çalıştığını ifade etti.

Nüfus artışında gerileme, milli güvenlik meselesi

Türkiye'nin nüfus artış hızının yüzde 1.48, Muğla'nın ise yüzde 1.28 olduğunu açıklayan Vali Akbıyık, bu durumun uzun vadede bir milli güvenlik sorunu olabileceğine dikkat çekti. Çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Yangınlara karşı eğitim ve önlem seferberliği

2025 yangın sezonu öncesinde 448 köyde 51 bin vatandaşa, ayrıca bin 800 arıcı, çoban ve avcıya eğitim verildiğini aktaran Vali Akbıyık, 91 okulda 4 bin 563 öğrenci, 127 imam ve 2 binin üzerinde orman gönüllüsünün de bilinçlendirildiğini söyledi. 2021'e kıyasla daha fazla yangın çıkmasına rağmen daha az alanın zarar gördüğünü belirtti.

Konaklama tesislerinde denetim

Turizm sezonu öncesi yapılan denetimlerde 2 bin 146 basit konaklama tesisinin kontrol edildiğini ifade eden Vali Akbıyık, 85 tesisin faaliyette olmadığını, 248 tesisin kapatıldığını ve 15 tesisin ise kapanma sürecinde olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarına yönelik tedbirler

Muğla'daki başıboş köpek sayısının 19 binden 16 bin 500'e düşürüldüğünü belirten Akbıyık, 2 bin 77 köpeğin doğal yaşam alanlarına alındığını, birçok hayvanın sahiplendirildiğini söyledi. Barınak yapmayan belediyelere ceza uygulandığını ve sürecin 3 ayda bir takip edildiğini vurguladı. Köyceğiz'de sahipsiz köpek saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve adli sürecin başlatıldığını da ekledi.

Yaban domuzlarına karşı önlemler

Marmaris çevresinde artan yaban domuzu şikayetleri üzerine önlem alındığını belirten Akbıyık, bu hayvanların hem hastalık hem de güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

Orman kampı tartışması

Son günlerde kamuoyunda gündem olan Orman Kampı tartışmalarına da değinen Vali Akbıyık, bölgede herhangi bir betonlaşma ya da yapılaşma olmadığını, sadece temizlik ve bakım çalışması yapıldığını belirtti. Ruhsatlı büfe ve kamp alanlarının kamuya açık şekilde hizmet verdiğini söyleyen Akbıyık, yanlış anlaşılmaların üzücü olduğunu dile getirdi. - MUĞLA