Muğla Valisi Akbıyık, Şehit Yakınları ve Gaziler ile iftarda buluştu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Fuaye Alanı'nda gerçekleşen programa, il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Vali Akbıyık, Ramazan ayının birlik ve beraberliğin önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün, şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu anlamlı günde soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

"Çanakkale Zaferi'ne vurgu"

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne de vurgu yapan Vali Akbıyık, çelik ve barutun, iman ve vatan sevgisi karşısında diz çöktüğü şanlı zaferin anlamının büyük olduğunu belirtti. Akbıyık, şu ifadeleri kullandı: "Bundan 110 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bağımsızlık uğruna verdiği iman, cesaret ve fedakarlık mücadelesinin destanıdır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmamızı sağlamıştır."

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz en kıymetli emanetlerimizdir"

Vali Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğuna dikkat çekerek, "Sizler bu vatan için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ciğerparelerinizi istiklalimiz uğruna feda ettiniz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyiz. Devletimiz ve milletimiz sizlere ebediyen minnettardır. Allah hepinizden razı olsun. "Şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anan Vali Akbıyık, Çanakkale ruhunun ebediyen yaşayacağını vurgulayarak, "Bugün bayrağımız göklerde hürce dalgalanıyorsa, bu şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıkları sayesindedir" dedi.

Program, duaların okunması ve orucun açılmasıyla sona erdi. - MUĞLA