Muğla Valisi Akbıyık\'tan Çanakkale Zaferi\'nin 110. Yıldönümü Mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi vatanseverlik, fedakarlık ve cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destan, aziz milletimizin şeref timsali, birlik ve beraberliğimizin en muazzam tezahürüdür. Vatanın dört bir yanından gelen kahramanlar omuz omuza vererek, yedi düvele meydan okumuş, dönemin en modern ordularını dize getirmiş, bağımsızlığımıza uzanan yolu kanlarıyla, canlarıyla açmışlardır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara Çanakkale ruhuyla karşı çıkıyor, millet olarak aydınlık yarınlarımızın inşası için yılmadan, yorulmadan azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşeden fedakar ecdadımızı, kahraman Mehmetçiğimizi, vatan, millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - MUĞLA