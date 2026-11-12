Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan MSKÜ Rektörü Kaçar\'a hayırlı olsun ziyaretini yaptı

Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan MSKÜ Rektörü Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretini yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile MSKÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akbıyık, Muğla Gençlik Yılı'nda üniversite-kamu iş birliğinin güçleneceğini ve ortak projelerin süreceğini belirtti.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret eden Vali Akbıyık, üniversitenin Muğla'nın kalkınması ve akademik gelişiminde öncü bir role sahip olduğunu belirtti.
Muğla Gençlik Yılı kapsamında üniversite-kamu iş birliğinin en üst seviyeye taşınacağını ifade eden Vali Akbıyık, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak ortak projelerin hız kesmeden sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: İHA
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