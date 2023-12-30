Muğla Valisi İdris Akbıyık\'ın Eşi Sevim Akbıyık Huzurevi Sakinleriyle Yılbaşı Etkinliğinde Buluştu

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık Menteşe Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin düzenlediği yılbaşı etkinliğinde huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Sevim Akbıyık, "Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Sadece bugün değil, tüm özel günlerde onların yanındayız. Tüm büyüklerimizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Düzenlenen etkinlikte Sevim Akbıyık huzurevi sakinleri ile birlikte pasta kesti. Etkinlikte Sevim Akbıyık'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bahar Ünlü eşlik etti. - MUĞLA