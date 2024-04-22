Muğla Valisi İdris Akbıyık\'tan 23 Nisan Mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, hürriyet ve istiklal mücadelemizin temsil edildiği, Türkiye milli tarihinin başlangıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü kuruluş yıldönümünü millet olarak, sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan bugünde; tüm vatandaşlarımızı ve en değerli varlığımız, ümidimiz olan çocuklarımızı sevgiyle selamlıyorum. Milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine duyduğu güvenin sembolü olan bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Milletin gücü ve desteği olmadan, millet iradesine dayanmayan hiçbir girişim ve hareketin başarılı olamayacağı inancıyla kurulan çağdaş devletimizin kuruluşu ve yönetimi de milli iradeye dayandırılmıştır. Bu düşüncenin varlık kazandığı kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda milletimizin tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilanıdır.
Milli egemenlik ilkesi; bugün sahip olduğumuz çağdaş devletin temeli, Cumhuriyetimizin ise hayat kaynağıdır. Bağımsızlık mücadelemizde büyük bir kahramanlık destanı yazan millet iradesinin hayata geçirilmesidir. Milletimiz, devletimiz ve Cumhuriyetimizin geleceğinin sonsuza dek koruma kararlılığının anıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir saadet parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" dediği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın içinde bulunduğumuz teknoloji çağında; Cumhuriyetimizin birikimiyle Dünya'nın bize sunduğu imkanlardan faydalanarak çağdaş bir eğitim ve öğrenim görerek yetişmeleri son derece önemlidir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ve değerlerimize sahip çıkarak sevgi, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada, huzur, güven ve mutluluk içerisinde yetişmeleri en büyük sorumluluğumuz ve temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci meclisimizin kahraman üyeleri ve Milli Mücadele'de emeği geçmiş olan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde çoğunluğu elde eden CHP'nin sandalye sayısı belli oldu. CHP, 39 ilçeden 25'inde meclis çoğunluğunu kazandı ve İBB Meclisi'nde 185 üyeye sahip oldu. AKP 129 üye, MHP ise 2 üye ile temsil edilecek.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde HÜDA PAR öncülüğünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve Kudüs'ün gündemden çıkarılmayacağını belirtti. Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinin de saldırılarda hayatını kaybettiği vurgulandı ve Gazzelilere destek çağrısı yapıldı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listesinden belediye meclis üyesi seçilen Mehmet Terzi, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Terzi için düzenlenen cenaze törenine belediye başkanı, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.
Güney Kore merkezli kripto para borsası Gopax, Binance'in desteğiyle 2023 yılında önemli bir finansal toparlanma yaşadı. Gopax, 2022'deki 90.6 milyar wonluk net zararını 51.3 milyar wona indirerek büyük bir başarı elde etti. Güney Kore wonunun kripto para birimlerinde en çok kullanılan fiat para birimi olması da toparlanmada etkili oldu. Binance ise Gopax'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener'e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiayı yalanlayan İYİ Parti, "Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür" açıklamasında bulundu.
Tayland'ın Sukhothai kentinde iş insanı Jilted Ti, Demokrat Parti'de siyaset yapan 45 yaşındaki eşini, evlat edindikleri 24 yaşındaki Budist keşişle cinsel ilişkiye girerken yakaladı. İş insanı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken, politikacı kadın yerel medyaya yaptığı açıklamada "Hiçbir şey olmadı, videoda göründüğü gibi değil. Bazı sorunları vardı, bu yüzden sadece birlikte konuşuyorduk" dedi.
DEM Parti ve DBP Van İl Örgütü, Ramazan Bayramı dolayısıyla il binasında bayramlaşma programı düzenledi. Parti yetkilileri, halkın demokrasiye olan inancını yenilediğini ve bayramın coşkulu geçtiğini belirtti.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özer, Esenyurt'un birlikte inşa edileceğini vurguladı.
KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı'nın Türk firmalarına büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Aydın, programın yatırımcılara cazip imkanlar tanıdığını ve özel sektör finansmanının etkin bir şekilde yatırımlara yönlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Dubai'de yapılan çalışmaların Türkiye yerel yönetimleri için örnek olabileceğini ve dirençli şehirlerin öneminin arttığını ifade etti.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özer, 'Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte herkesin gurur duyacağı, herkesin özlemini duyduğu bir Esenyurt inşa edeceğiz' dedi.
Hong Kong merkezli kripto borsası HashKey, spot Bitcoin ETF'leri için gerekli altyapıyı tamamladığını duyurdu. HashKey Exchange CEO'su Livio Weng, fon ihraççıları ile iş birliği içinde geliştirilen ETF'lerin test aşamasına geçtiğini belirtti. Hong Kong düzenleyicileri spot Bitcoin ETF'lerinin yakında onaylanabileceği belirtiliyor.
Rusya'da yükselen su seviyeleri nedeniyle Batı Sibirya, Volga bölgesi ve Orta Federal Bölgesi'nde meydana gelen seller sonucu en az 13.000 kişi tahliye edildi. Karların erimesi ve donmuş nehirlerin buzlarının çözülmesiyle birlikte son yılların en şiddetli selleri yaşanıyor. Orenburg, Kurgan ve Tyumen bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Sellerin zirve noktasına ulaşması bekleniyor.
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