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Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, doğru ve dürüst habercilik anlayışının önemine vurgu yaparak, basın mensuplarının toplumsal değerlere saygılı ve tarafsız haberler yapma sorumluluğunu taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Muğla'nın turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve basın çalışanlarının ilin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık\'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
09.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:14
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Muğla Valisi İdris Akbıyık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basının, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti.

Vali Akbıyık mesajında, "Gazetecilik ise, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla topluma haber ve bilgi akışı sağlama gibi önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Bu bakımdan bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla toplumsal değerlerimize saygılı, kişi hak ve özgürlüğünü gözetme ilkesiyle kamuoyunu tarafsız, doğru habere ulaştırmak tüm basın mensuplarımızın daima temel amacı olmalıdır. Basınımızın bu ilkeleri her zaman göz önünde bulunduracağına olan inancım tamdır. Diğer yandan hem ülkemiz hem de dünya turizminde önemli bir yere sahip olan ilimiz açısından baktığımızda ilimizin tanıtımı ve turizme yapılan katkı nedeniyle basın çalışanlarının çalışmaları bizim için ayrı bir değere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine çalışmalarıyla katkıda bulunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice mutlu, sağlıklı ve başarılı yıllar dilerim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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