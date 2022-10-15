Muğla yerel haberleri | Marmaris esnafı bu sezondan mutlu, önümüzdeki sezondan umutlu

- Marmaris esnafı bu sezondan mutlu, önümüzdeki sezondan umutlu

MUĞLA - Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnaflar pandemi ve yangınların ardından bu sezon rahat nefes alarak mutlu olduklarını belirttiler. Geçen iki kötü sezonun ardından yaralarını saran esnaflar önümüzdeki sezondan umutlu.

Doğası ve tarihi ile ülkenin en popüler tatil şehri olan Marmaris'teki esnaflar da otelciler gibi bu sezondan memnuniyetlerini dile getirdiler. Kapalı çarşı esnaflarından Eser Esen " Son korona döneminden sonra işlerimiz daha güzeldi. En azından turist gördük gelen geçen oldu yani baya sakin daha öncesinde yani bu sene ilk sene göre çok daha iyiydi" dedi.

Marmaris esnaflarından Oktay Çınar " Marmaris esnafı olarak bu sezon çok şükür iyi geçti ve güzel geçti tabii pandeminin yarası geçmedi, iki sene pandemi yaşadık onun yarasını atlatamadık ama bu sene iyiydi çok şükür hamdolsun. Allah bereket versin güzel geçti." diye konuştu.

Marmaris kapalı çarşıda 30 yıllık esnaflık yaptığını belirten Murat Ötüken " Tüm dünyanın yaşadığı pandemi sıkıntısını biz de yaşadık geçtiğimiz yaz iki ya da üç ay iş yapabildik. Bu sezon gerçekten hem benim hem de diğer esnaf arkadaşlarımız için iyi geçti. Buraya en çok Rus ve Ukraynalılar geliyordu bu yaz savaştan dolayı daha çok İngilizler geldi. Gelen müşterilerimiz mutlaka meşhur Türk lokumu almadan ülkelerine dönmüyorlar " şeklinde konuştu.

Çarşıdan alışveriş yapan İngiliz turist Ann Bennett " Türk havlusu, plaj havlusu ve Türk lokumu satın aldım renkleri kalitesi gerçekten çok güzel. Hayatımda ilk defa Türkiye' ye geldim Marmaris'i çok sevdik ve mutlaka tekrar geleceğiz" diyerek çarşı gezmesine devam etti.

"Esnafımızın yüzü bu sezon güldü"

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız " 2022 yılıyla beraber, Esnaf ve sanatkarların yüzleri gülmeye başladı. Özellikle son 2 yıl içerisinde kovidle birlikte alınmış olan önlemler sonucunda esnaf ve sanatkarları çok büyük sıkıntılar çekmişti. Ama 2022 yaz sezonunun erken başlaması, özellikle turizm bölgelerinde Mart ayının sonuyla birlikte turizm hareketliliğinin başlaması ve şu anda 2022 yılının Ekim ayının ortalarında olmamıza rağmen bu hareketliliğini halen devam etmesi esnaf ve sanatkarları çok memnun etmekte "dedi.

"Hedeflenen Turizm rakamlarına neredeyse ulaşıldı"

Başkan Ayyıldız " Bu yıl başladığı zamanlarda Türkiye olarak yaklaşık 45 milyon civarında bir turist misafir Türkiye'ye 35 milyar dolar civarında bir turizm ekonomisi hedeflenmişti. 2022 Kasım ayının ortaları ile birlikte çok şükür bizler bu hedefleri turizm esnafların da katkılarıyla birlikte ulaşacak olarak görmekteyiz ve bunlar bizi çok memnun etmekte. 2 yıllık eksiklerimizi ve borçlarımızı kapattığımız için de esnaf ve sanatkarlar olarak çok mutluyuz. Bu sezon bizim en çok hoşumuza giden şey uzun zamandan beri hiç bu kadar uzun süreli bir sezon yaşamamıştık yani şu anda turizm bölgelerinde Ekim ayı olmasına rağmen hala sanki Temmuz ayında açmışız gibi turist misafirlerimizi ağırlamaktayız " şeklinde konuşarak sezonun Kasım ortasına kadar devam edeceğini belirtti.

" Yerli turist te Marmaris için çok önemli"

Tatil cenneti Marmaris'te sadece yabancı turistleri değil yerli turistleri de ağırlamaktan çok memnun olduklarını belirten Başkan Ayyıldız " Biz Türkler de aynı yabancı turistler gibi artık tatil yapmayı alıştık tatil yapma alışkanlığımız oluştu. Artık kış aylarından itibaren bizim yerli turistlerimiz de aynı yabancı turistler gibi yaz ayında nereye gidelim, hangi şehre gidelim diye tatil planları yapmaya başladılar. Aslında yerli turistler de aynı yabancı turistler gibi büyük bir potansiyel. Bunu yerli turizmi artabilmesi için biz Marmaris esnaf odası olarak, diğer yetkili kuruluşlar olarak yerli turistlerin de buraya gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için bence yabancı turist ne ise, getirisi ne ise bana göre yerli turistin de getirisi aynıdır " diyerek herkesi Marmaris'e tatil yapmaya davet etti.