Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika
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Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği

01.03.2022 16:14
Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden 100 kadın üreticiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden 100 kadın üreticiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan 'Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında Dalaman ilçesinde dağıtım töreni düzenlendi. Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 'Birlikte üretiyoruz, birlikte başarıyoruz' sloganı ile 5 ilçeden 100 kadın üreticiye bin 40 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak törende yaptığı konuşmada, Korona virüs salgını ile birlikte tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha anlaşıldığına değindi. Tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilir olması gerektiğini söyleyen İl Müdürü Saylak, "Müdürlük olarak üreticilerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Devlet tüm imkanları il vatandaşımızın yanında. Muğla genelinde bin kadın üreticimize 10 bin koyun 400 koç dağıtım projesi kadınlarımız birlikte dayanışma içinde üretim yapsın diye ortaya çıktı. Projeyi hazırlayıp bakanlığımıza sunarak bakan bey ile görüştük. Bakanımız, 'bu proje için 5 milyon lira ayırın, Muğla'daki üreticilerimizi mutlu edin" şeklinde talimat verdi. 2 yıl sürecek proje kapsamında Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris ve Datça'da 170 kadın üreticimize bin 700 koyun dağıtımı yaptık. Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'deki 100 kadın üreticimize bin koyun ve 40 koç dağıtımı ile ilk etabı tamamlıyoruz. İnsanlarımızın kırsalda üretmesini desteklemek amacındayız" diye konuştu.

Destekten yararlanan kadın üretici Gülizar Koyuncu, "Bize bu imkanı sağlayan devletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvancılığı çoğaltacağız, koyunlarımızı üreteceğiz" dedi. - MUĞLA

Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği

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Dalaman, Ortaca, Tarım, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğlalı kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika


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