Muğlalı kadınlar Çanakkale'de - Son Dakika
Üye Girişi

Muğlalı kadınlar Çanakkale'de

15.03.2022 15:52
Muğlalı kadınlar Çanakkale'de

Çanakkale ruhunu canlı tutmak için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda yaşayan kadınlara şanlı tarihin yazıldığı toprakları yakından görmesine imkanı sağlıyor.

Çanakkale ruhunu canlı tutmak için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda yaşayan kadınlara şanlı tarihin yazıldığı toprakları yakından görmesine imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında kırsalda yaşayan Muğla'nın 13 ilçesinden 290 kadın vatandaşı Çanakkale'ye götürdü.

Savaşın acılarını hissetiler

Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Ordusu arasında yaşanan ve dünyanın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda, yüz binlerce şehidin anısına yapılan anıtlar ve şehitlikleri gezen Muğlalı kadınlar, hem tarihin en muhteşem zaferlerinden birinin yaşandığı toprakları gördü, hem de savaşın acılarını hissetti.

Çanakkale'de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi alanları gezen Muğlalı kadınlar, savaş zamanında yaşanan olayları da rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar. Atalarının ve dedelerinin şehit olduğu toprakları herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Muğlalılar çok duygulandıklarını ve dua ettiklerini, sanki o günleri bizzat yaşadıklarını belirttiler.

Başkan Gürün, "Çanakkale ruhunu herkesin hissetmesini istiyoruz"

Kadınları Çanakkale'ye uğurlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kurutuluş Savaşının kazanılması ve ülkenin kurtuluşu için büyük önem taşıyan Çanakkale'de yaşanan, savaşın hislerini herkesin yaşaması için kadınları bu bölgeye gönderdiklerini söyledi. Gürün, "Muğla'lı kadınlarımızı geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi 13 ilçeden ve çeşitli mahallelerden olmak üzere Çanakkale'ye gönderiyoruz. 107 yıl önce Çanakkale'de kazanılan savaşlar bütün ülkenin kurtuluş savaşının başlangıcı olan Çanakkale zaferidir. O zaferin bedelini verdiğimiz şehitlerle ve gazilerimizle nasıl bir mücadele edildiğini hissetmek ve hissettirmek istedik. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılından bu yana Çanakkale'ye, Anıtkabir'e ve özel olarak 1974 yılında Kıbrıs Gazisi olan ve bir daha Kıbrıs'a gidememiş olan gazilerimizi Kıbrıs'a gönderdik. Çanakkale ve Anıtkabir gezilerimizi bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Muğlalı kadınlar Çanakkale'de
Muğlalı kadınlar Çanakkale'de
Muğlalı kadınlar Çanakkale'de

YORUMLAR
500
Hastalara evlerinde bakım hizmeti Hastalara evlerinde bakım hizmeti Muğla'dan Çanakkale'ye pedal çevirecekler Muğla'dan Çanakkale'ye pedal çevirecekler

Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale, Kıbrıs, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğlalı kadınlar Çanakkale'de - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Muğlalı kadınlar Çanakkale'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement