Muhabirler Derneği'nin 1. Olağan Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
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Muhabirler Derneği'nin 1. Olağan Kurulu Gerçekleşti

Muhabirler Derneği\'nin 1. Olağan Kurulu Gerçekleşti

Muhabirler Derneği'nin 1. Olağan Kurulu'nda Berrin Yücesan başkan seçildi, yeni yönetim belirlendi.

29.09.2024 18:32
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Muhabirler Derneği 1. Olağan Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Kurulda derneğin yönetim kurulu belirlendi.

Kısa adı MUHABİR-Der olan Muhabirler Derneği'nin 1. Olağan Kurulu, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bünyamin Şahin'in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim kurulu raporları ile geçmiş yönetim faaliyetleri okunarak, oy birliği ile kabul edildi. Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Müzesi'nde gerçekleşen genel kurulda, derneğin başkanlığına deneyimli Gazeteci Berrin Yücesan seçildi.

Temel amacı 'kamunun bilgi alma hakkı için haber hizmeti veren ve ürettikleri haberleri gazete, dergi, televizyon, internet gibi yazılı, sesli, görüntülü ve elektronik iletişim araçlarında yayınlayan muhabirleri, mesleki geleneklerini ve ahlak ilkelerini korumak' olan derneğin yeni yönetim kurulu da belli oldu. Derneğin Başkan Yardımcılığına ve Başkan Vekilliğine meslekte 30 yılını dolduran ve 26 yıldır İhlas Haber Ajansı'nda görev yapan Demet Keser Soyuçok getirildi. İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci de Başkan Yardımcısı oldu. Hürriyet'in deneyimli köşe yazarı Oya Armutçu, Emrah Alparslan Konukman, Erden Karaoğlu, İsmail Umut Arabacı, Hülya Keklik diğer Başkan Yardımcıları olarak belirlendi. Genel Sekreterliğe Hilal Türkmenoğlu, Saymanlığa ise Yeliz Uslu Aslan seçildi. Sevim Taşdelen, Teoman Korkmaz ve Selçuk Böke de Yönetim Kurulu Üyesi oldular. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhabirler Derneği'nin 1. Olağan Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

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