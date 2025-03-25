Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları Sivas\'ta Anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Sivas'ta kabirleri başında anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte şüpheli bir şekilde gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Erhan Üstündağ ve İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, mezarları başında anıldı. Düzenlenen anma programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP üyeleri, hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleri katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve mezarlara karanfiller bırakıldı. Kaza için oluşturulan 9 kişilik bilirkişi heyetinin rapor yazma aşamasında olduğunu ifade eden Destici, "İnşallah rapor tamamlanıp Başsavcılığa teslim edildiğinde, soruşturmanın yeni bir seyir kazanmasını bekliyor ve ümit ediyoruz" dedi.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - SİVAS