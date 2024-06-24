Muhtarın dikkatiyle ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı - Son Dakika
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Muhtarın dikkatiyle ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı

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Aydın'ın Söke ilçesindeki Avşar köyü muhtarı, ayağına ipler dolanan bir leyleği fark ederek ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucu leylek kurtarılarak yeniden uçması sağlandı. Leyleklerin çevredeki atık malzemeler nedeniyle tehlike altında olduğu vurgulandı.

24.06.2024 17:11
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Ayağına ip dolanan leyleği muhtarın dikkati kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Avşar Mahallesi Muhtarı Bedri Avcı'nın dikkati sayesinde ayağına ipler dolanan leylek ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak yeniden uçması sağlandı.

Anadolu'da en sevilen kuşların başında gelen leyleklerin gelişi, yavrularını büyütmesi ve yuvadaki tüm hareketleri özellikle yereldeki insanlar tarafından ilgiyle ve mutlulukla izleniyor. Bu kapsamda Söke'ye bağlı leylek dostu Avşar köyünün muhtarı Bedri Avcı bir leylek yuvasında bulunan üç yavrudan ikisinin uçabildiğini, fakat diğerinin sürekli uçmak istediğini ancak bunu başaramadığını görünce durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'yle görüşerek, BOM aracının Avşar'a gelmesi sağlandı. BOM aracıyla leyleğin bulunduğu yuvaya çıkan Sürücü ve ekipler, uçamayan leyleğin bir ayağına kendi ağırlığından daha fazla ağırlıkta olan, plastik siyah saman ipleriyle dolaştığı tespit etti. Tedirgin olan yavru leylek, ayağına dolanan iplerin çalılardan kurtarılmasından sonra aşağıya uçtu. Plastik iplerin ağır olması nedeniyle fazla gidemeden bir dere yatağına indi. Dere yatağından alınan leyleğe su veren ekipler, ayağına dolaşmış tüm plastik ipler temizlendi. Ayakta durabildiği ve uçabildiği görüldüğünden tekrar kendi yuvasına bırakıldı.

"Daha da gecikilseydi kangren olurdu"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü Avşar Mahalle Muhtarı Bedri Avcı'ya dikkati için teşekkür ederek, "Eğer birkaç gün geçseydi, muhtemelen plastik ipler bacağını daha da sıkacak ve kangren olmasına neden olacak ve bacak işlevsiz hale geleceği için de leylek diğerleriyle birlikte göçe gidemeyecekti. Avşar muhtarımızın dikkati yavru bir leyleğin kurtulmasını sağladı" dedi.

"İnsanların doğaya attıkları atıklar diğer canlıların yaşamlarını tehlikeye sokuyor"

Doğaya atılan insan kaynaklı her türlü atık maddenin insanlardan başka canlıların da yaşamlarını tehlikeye soktuğunu ve çevre kirliliğinin önlenmesi için her bireyin çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Sürücü, "Köylerde hayvanların beslenmesi için verilen samanların paket olmasını sağlayan plastik siyah ipler, kesildikten sonra doğaya atıldıkları görülmektedir. Bu konuda duyarlılık gösteren birçok çiftçi saman iplerini kestikten sonra bir çuvala toplamakta ancak bazen duyarsızlıkla ya da farkında olmadan çevreye atılmaktadır. Leylekler eski yıllara oranla günümüzde insan kaynaklı atık malzemelerin çevrede yoğun bir şekilde bulunması nedeniyle, bunları yuvaya taşımaktadır. Taşınması en kolay malzemelerin başında da plastik siyah saman ipleri gelmektedir. Ancak bu ipler yavruların sakatlanmalarına hatta ölümlerine yol açtığı görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtarın dikkatiyle ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı - Son Dakika

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