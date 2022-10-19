Muhtarlar günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Muhtarlar günü törenle kutlandı

19.10.2022 13:34
Muhtarlar günü törenle kutlandı

19 Ekim Muhtar günü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi.

19 Ekim Muhtar günü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde ki törene, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve daire müdürleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından tören alanına günün anısına çelenk konuldu.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan muhtarlar derneği başkan yardımcısı Dursun Klav konuşmasında şunları kaydetti;

"Bu yıl Muhtarlar gününün 8.ncisini kutlamaktayız. 19 Ekimin,"Muhtarlar günü" olarak ilan edilmesini sağlayan, Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Gazi Meclisimize, İç İşleri Bakanlığımıza ve Genelgenin yayınlanmasında emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum. Yerel Yönetimler, gerek Demokratik hayatta oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin Halka sunulmasında, yüklendikleri sorumluluklar sebebiyle, yerel halkın, yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi ise, Köy ve Mahalle yönetimleridir. Muhtarlık müessesesi, kurulduğu yıl olan 1829 dan günümüze, 193 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Genel ve yerel sorunların, ilgili kuruluşlara iletilmesinde, köprü rolü oynayan Muhtarlık, Osmanlı döneminden, Cumhuriyet'e taşınan, önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtar, kelime anlamı itibariyle; Türk toplumunun, tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle Muhtar, söz sahibi, seçilmiş, Eren ve ihtiyar anlamları da taşımaktadır. Seçmen, Muhtarlığı 24 saat kapısı çalınabilen, her çeşit sorunun iletilebildiği ve sorunların çözümünü sağlayan, bir Devlet kapısı olarak görmekte ise de, bize göre, Dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan, en önemli işlevi, genel ve Yerel idare arasında iş yükünü azaltan bir köprü, Vatandaşla, Devlet kurumlarını karşı karşıya geti rmeyen, aracı bir kurum olarak, sistemdeki yerini almış olmasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan Muhtarlığın, özlük hakları sorunu kısmen çözülmüş, Hizmet edilebilirlik durumları ele alınmış ve yapılan çalışmalar neticesinde, 10 maddelik taslak hazırlanıp, komisyona sunulmuştur. Mevcut Köy ve Mahalle kanunları ile, sorunların çözülmesine aracılık yapmamız mümkün gözükmemektedir. O halde Köy ve Mahalle Muhtarları kanunu, yeniden tanımlanmalıdır. Büyük şehirlerde, mahalle yöneticilerinin çalışma alanlarının, yeniden düzenlenmesi konusu gündemdeki yerini almıştır. Belediyelerin, Mahalleleri ilgilendiren konularda ilgili, Mahalle yönetimlerini muhatap alma zorunluluğu, yasal hale geti rilmelidir. . Muhtarların, mahallelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü, o ihtisas (komisyonlarına (katılmaları sağlanmalı ve bu komisyonlarda oy kullanma hakları olmalıdır. 5393 sayılı Belediyeler kanununun, 9.ncu maddesinin F bendi değiştirilerek, muğlak ifadelerin yerine, daha net ve bağlayıcı ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak, (Adres Kayıt) sistemi yeniden düzenlenmelidir. Köy ve Mahalle kanunları yenilenmelidir. Muhtarların, sağlıklı, örgütlü bir yapıya kavuşa bilmeleri için, Türkiye Muhtarlar Birliği Kurulmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu müessesede görev yapmış Muhtarlarımızı sevgi ve saygıyla, bugün aramızda olmayan ebediyete göç etmiş Muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyor, tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyor görevlerinde başarılar diliyor. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değişi ile bitiriyorum. Muhtarlar Demokrasinin Temel Taşlarıdır" dedi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlar günü törenle kutlandı - Son Dakika

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