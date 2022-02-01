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Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü - Son Dakika

Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü

01.02.2022 15:37
Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü

Şehitkamil Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası tüm mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası tüm mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahallelerinde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarından dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürler ettiler.

Gaziantep genelinde yaklaşık iki hafta boyunca belirli aralıklarla etkili yoğun kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaları adına çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki tüm mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra cadde, sokak ve kaldırım temizleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İki hafta boyunca 7/24 esaslı çalışma yapan Şehitkamil Belediyesi toplam 600 personel ve 100 araçla hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık iki hafta boyunca mahallelerinde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarından dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ettiler.

" İlk günden bugüne kadar 7 gün 24 saat esaslı bir çalışma gösterdi"

Şehitkamil Belediyesinin özverili çalışmalarından dolayı memnun kaldıklarını dile getiren Karaoğlan Mahalle Muhtarı Mustafa Dağlıoğlu, "Uzun zamandan beridir şehrimize böylesine güzel bir kar yağışı olmamıştı. Yaklaşık iki hafta boyunca belirli aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 60 santimin üzerinde bir kar oluştu. Tabi vatandaşlarımızın kar yağışı sonrası mağdur olmaları konusunda Şehitkamil Belediyemiz ilk günden bugüne kadar 7 gün 24 saat esaslı bir çalışma gösterdi. Mahallemizdeki bütün ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarımızda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Şu an ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz şu an itibariyle Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ben kar yağışının ilk gününden bugüne kadar mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm belediye personellerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm cadde ve sokaklarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı"

Kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması adına Şehitkamil Belediyesinin yoğun gayret gösterdiğinin altını çizen Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Şehrimize 50 yıldan beridir böyle bir kar yağmamıştı. Şu an itibariyle 60 santimin üzerinde bir kar var. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başladı ve 7 gün 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarını halen sürdürüyor. Fıstıklık Mahallemizin tüm cadde ve sokaklarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Eksik kalan bölgelerde de ekiplerimiz yoğun bir gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine, mahallemize yapmış olduğu tüm çalışmalarından dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü
Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü
Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü

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Şehitkamil, Gaziantep, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü - Son Dakika


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