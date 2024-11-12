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Mülakat Zulmüne Tepki

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CHP Samsun İl Başkanı Özdağ, Doğuşcan'ın ölümünden sonra mülakat sistemini eleştirdi.

12.11.2024 23:21
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Doğuşcan'ı hayattan kopartan mülakat kurulunun keyfi puanlamasının adil olduğunu iddia etmek insafsızlıktır. Doğuşcan'ın yıllardır sürdürdüğü eğitim emeklerine hakarettir ve belki de hepsinden önemlisi Kavaklı ailesinin evlat acısına maalesef tuz basmaktır "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan(KPSS) sonra yapılan mülakatlar ve yaşamını yitiren Doğuşcan Kavaklı'ya ilişikn il binasında açıklama yaptı. Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"AKP iktidarı sözünde dursun ve mülakat zulmüne bir son versin. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Doğuşcan Kavaklı'dan 10 puan eksik alarak mülakatla Asarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı'nda işe alınan şahsın mülakatın adil olduğuna, Doğuşcan'ın sınava çalışmadan girdiğine ve başarısız olduğuna ilişkin söylemleri maalesef vicdanlarımızı bir kez daha sızlattı. Doğuşcan'ı hayattan kopartan mülakat kurulunun keyfi puanlamasının adil olduğunu iddia etmek insafsızlıktır. Doğuşcan'ın yıllardır sürdürdüğü eğitim emeklerine hakarettir ve belki de hepsinden önemlisi Kavaklı ailesinin evlat acısına tuz basmaktır. Mülakat heyetinde yer alan bir kamu görevlisinin Doğuşcan'ı sınavda özel olarak zorlayan tavırlar içerisinde olduğunu Doğuşcan'ın ailesi bize ifade etti ve bunu neredeyse tüm Asarcık halkı biliyor ve o kamu görevlisinin kim olduğunu da biliyorlar. Ortada söz konusu mülakatın şeffaf ve adil olduğuna dair bir video kaydı yok, bir belge yok ama bu mülakatta torpil olduğuna dair, kayırma olduğuna dair pek çok emare ve bilgi mevcut.

"Mülakat uygulanabilir bir ölçme değerlendirme sistemi değildir"

Biz sınav hukuksuzluğuyla ilgili, Doğuşcan'ın hakkının hukukunun yenilmesiyle ilgili bilgi belge talebinde bulunduk. Elimize de bilgi belge geçmeden de herhangi bir kimseyi itham altında bulundurmak istemedik. Konunun takibi ve aileyle dayanışma amacıyla da milletvekilimiz Sayın Murat Çan ve Asarcık ilçe başkanımızla da daha yakın zamanda da aileyi ziyaret ettik. Gençlerimiz mülakat mağdurları olarak yaşamak istemiyorlar. Mülakat, itaat esaslı bir kadrolaşmanın adıdır. Mülakat uygulanabilir bir ölçme değerlendirme sistemi değildir. Mülakatla eleme yapılamaz. Mülakatla gasp edilen sadece gençlerin KPSS sıralaması değil, aynı zamanda gençlerimizin emekleridir. Bu olayda görüldüğü gibi insan hayatıdır, annelerin gözyaşıdır. Önceki dönemlerde CHP il başkanlığımızı yapan sayın Av. Tufan Akçagöz, tarafından başlatılan hukuki sürecin, devamı durumunda şu anda bu süreç bitmeden sorumluluğu olan bütün kamu görevlilerinin derhal görevlerinden el çektirilmesini talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 11 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde halkımıza verdiği sözü AKP iktidarına hatırlatıyoruz. Mülakat zulmüne derhal son verin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mülakat Zulmüne Tepki - Son Dakika

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