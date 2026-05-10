Mülkiye Gögercin'in Fedakarlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mülkiye Gögercin'in Fedakarlığı

Mülkiye Gögercin\'in Fedakarlığı
10.05.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 4 çocuk annesi Mülkiye Gögercin, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor.

Diyarbakır'da yaşayan 3'ü engelli 4 çocuk annesi Mülkiye Gögercin, 10 yıldır tek başına verdiği yaşam mücadelesiyle Anneler Gününün en anlamlı hikayelerinden birini yazıyor. Çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Gögercin, sabah 10'dan gece 22.00'ye kadar çalışıp, ardından geldiği evinde çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamaya çalışıyor.

Anneler Gününde fedakarlığın en somut örneklerinden biri Mülkiye Gögercin'in hayatında karşılık buluyor. 4 çocuk annesi Gögercin, eşinden boşandıktan sonra geçen 10 yılda tüm yükü tek başına omuzladı. Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Gögercin, sabah 10'da başladığı mesaisini gece 22.00'da tamamlıyor. Gün boyu yoğun tempoda çalışan fedakar anne, iş çıkışı dinlenmek yerine evine koşarak çocuklarının yanına gidiyor. 3 çocuğunun engelli olması nedeniyle evdeki sorumlulukları daha da ağır olan Gögercin, çocuklarının yemek, temizlik ve bakım ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Gece geç saatlere kadar süren bu çaba, onun hayatının rutinine dönüşmüş durumda. Bir yandan evinin geçimini sağlamak için çalışan, diğer yandan çocuklarının her ihtiyacıyla yakından ilgilenen Mülkiye Gögercin, Anneler Gününün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda görünmeyen emeklerin hatırlanması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

3'ü engelli 4 çocuğu ile yaşadığını belirten Gögercin, "Maddi durumum iyi değil. Çalışmazsam bize bakabilecek başka kimse yok. Asgari ücret ile çalışıyorum. Bazen işsiz kalıyorum. Çocuklarım için çalışıyorum, onlara bakıyorum. Mücadele ediyorum. Eski kocam ile 10 yıl önce ayrıldık. Evliyken bakmıyordu boşandıktan sonrada ne bana ne de çocuklarıma bakmıyor. Çocuklarımı evde bırakıp çalışmak zorundayım. Çalışmazsam olmaz. Saat 10.00'da gidiyorum, akşam 22.00'ye kadar çalışıyorum. İşten çıktıktan sonra birde gelip evde çalışıyorum. Bulaşık, çamaşır, temizlik, yemek derken saat geç oluyor gece yarısı yatırıyorum" dedi.

"Hayat çok zor"

Çok fazla işte çalıştığını belirten Gögercin, şu ifadeleri kullandı:

"Temizlik, bulaşık, yemek ne iş olsa yapıyorum. Şuan bir lokantada bulaşıkçılık yapıyorum. 3 çocuğum da hem fiziki hem de zihinsel engellidir ama maaş alamıyorum. Ne yaptıysam olmadı veremediler. Okula da gidemiyorlar ilgilenemediğim için. Sabah erken saatlerde kalkıyorum yemeklerini hazırlıyorum ondan sonra işe gidiyorum. Bazen geç bile gidiyorum sağ olsun patronum kızmıyor. Yiyecek çok fazla bir şeyimiz yok pilav ya da çorba yapıyorum çocuklarıma. Bu işe yeni başladım. Kira, elektrik, su giderim çok olduğu için onlara öncelik verdim. Geçimimi çok zor yapıyorum. Çünkü hayat çok zor. Allah hepimize yardım etsin" şeklinde konuştu.

Anneler Günü içinde güzel temennilerde bulunan Gögercin, "Allah herkesten razı olsun. Tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Çocuklarım için idare ediyorum. Çocuklarım olmasa zaten benim için hayatın anlamı olmaz. 10 yıldır kocam yok ben çocuklarıma bakıyorum ve onlar için bu zorluklara katlanıyorum. Hayatımı çocuklarıma adamışım" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mülkiye Gögercin'in Fedakarlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 12:03:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mülkiye Gögercin'in Fedakarlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.