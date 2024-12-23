Münbiç'te PKK/YPG Mayınları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Münbiç'te PKK/YPG Mayınları Ortaya Çıktı

Münbiç\'te PKK/YPG Mayınları Ortaya Çıktı

Münbiç'te, zeytin bahçelerine döşenen 304 mayın temizleniyor. Sivillere tehdit oluşturuyor.

23.12.2024 11:56
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Suriye'nin Münbiç ilçesinde PKK/ YPG terör örgütünün sivilleri katletmek için zeytin bahçesine 304 mayın döşediği ortaya çıktı.

PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç'te mayın tarlaları temizleniyor. Daha önce terör örgütünün kontrolünde bulunan Münbiç ile Fırat Kalkanı bölgesinin sınırındaki arazilerde yüzlerde mayın tespit edildi. Zeytin toplamaya giden köylüleri hedef almak üzere döşenen mayınlar, tek tek toplanıyor. Bahçedeki bir yapının içerisine konulan mayınların, toplu halde imha edileceği belirtildi.

Yıllardır zeytinler toplanmıyor

Zeytin bahçesinden yüzlerce mayın çıkan Ali Aciyl,"Yaklaşık 4 yıldır gelemediğim zeytin tarlasında 304 tane mayın bulduk. Buradaki askerlerden yardım aldım ve iki kişi tarlaya gelerek saatlerce mayın aradık. Zeytin tarlasında PKK ve YPG mayın döşemiş. Bu insanlık değil çünkü bu mayınlara çocuklar basabilir ve hayatını kaybedebilir. Buradaki teröristler gittiler ama bize zarar vermek için geride bomba bıraktılar. Ben onları Allah'a havale ediyorum" dedi. - MÜNBİÇ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Münbiç'te PKK/YPG Mayınları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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