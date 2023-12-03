 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Münih Havalimanı'nda 760 uçuş iptal edildi - Son Dakika

Münih Havalimanı'nda 760 uçuş iptal edildi

Almanya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'nda dün 760 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Uçuşlar, yerel saatle 06.00'da yeniden başladı.

Münih Havalimanı\'nda 760 uçuş iptal edildi
03.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
Abone Ol

Almanya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'nda dün 760 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Uçuşlar, yerel saatle 06.00'da yeniden başladı.

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bavyera eyaletinde gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hava ve demiryolu ulaşımını aksattı, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı. Münih'te tren, tramvay, otobüs seferlerinde aksama yaşandı. Münih merkez tren istasyonu gelişlere kapatıldı. Demiryolu şirketi Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, demiryolu trafiğinin yarına kadar ciddi şekilde kardan etkileneceği belirtildi. Münih polisi halka, gerekmedikçe araçlarını kullanmamaları uyarısında bulunurken, Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışı nedeniyle dün 760 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Havalimanında gerçekleştirilemeyen seferlerin ardından uçuşlar yerel saatle bugün 06.00'da yeniden başladığı kaydedilen açıklamada, seferler yeniden başlamasına rağmen hava trafiğinde bazı kısıtlamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, yolcuların sürekli olarak uçuşlarını kontrol etmeleri istendi. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Münih Havalimanı, Almanya, Münih, Ulaşım, Trafik, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Münih Havalimanı'nda 760 uçuş iptal edildi - Son Dakika


12:14
Oy verme işlemi başladı! Beşiktaş, yeni başkanını seçiyor Oy verme işlemi başladı! Beşiktaş, yeni başkanını seçiyor
12:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim için ilk belediye başkan adayını açıkladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim için ilk belediye başkan adayını açıkladı
11:31
Enflasyon üzerinden tek tek hesaplandı! İşte asgari ücrette zam senaryoları Enflasyon üzerinden tek tek hesaplandı! İşte asgari ücrette zam senaryoları
11:10
Netanyahu'nun savaş sonrası planı deşifre oldu! Gazze'de tampon bölge oluşturmayı planlıyor Netanyahu'nun savaş sonrası planı deşifre oldu! Gazze'de tampon bölge oluşturmayı planlıyor
11:09
Eski sevgilisi Umut Evirgen evlenirken yayınladı! Serenay Sarıkaya'dan rujlu öpücüklü video Eski sevgilisi Umut Evirgen evlenirken yayınladı! Serenay Sarıkaya'dan rujlu öpücüklü video
10:30
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 'bank' cezası onaylandı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın "bank" cezası onaylandı
10:24
İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı! Araçtan inip kurşun yağdırdı İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı! Araçtan inip kurşun yağdırdı
10:11
İsrail 400 hedefi vurduğu kentteki sivilleri açık açık tehdit etti: Evlerinizi bir an önce boşaltın İsrail 400 hedefi vurduğu kentteki sivilleri açık açık tehdit etti: Evlerinizi bir an önce boşaltın

Son Dakika
12:14 Oy verme işlemi başladı! Beşiktaş, yeni başkanını seçiyor
12:11 CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim için ilk belediye başkan adayını açıkladı
11:31 Enflasyon üzerinden tek tek hesaplandı! İşte asgari ücrette zam senaryoları
11:10 Netanyahu'nun savaş sonrası planı deşifre oldu! Gazze'de tampon bölge oluşturmayı planlıyor
11:09 Eski sevgilisi Umut Evirgen evlenirken yayınladı! Serenay Sarıkaya'dan rujlu öpücüklü video
10:30 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın "bank" cezası onaylandı
10:24 İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı! Araçtan inip kurşun yağdırdı
10:11 İsrail 400 hedefi vurduğu kentteki sivilleri açık açık tehdit etti: Evlerinizi bir an önce boşaltın
09:52 Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan usta işi penaltı! Rabona tekniğiyle topu 90'a yolladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2023 12:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Münih Havalimanı'nda 760 uçuş iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement