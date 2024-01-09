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Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti - Son Dakika
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Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurum, saldırıyı lanetledi ve Usta'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti
09.01.2024 - 12:40,
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Galip Usta'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kurum, "Bu saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret eden Kurum, doktorlardan Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

"Bu saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum"

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, "Öncelikle İstanbulumuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde meydana gelen olay sebebiyle bu menfur saldırı sebebiyle de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Az önce Galip hocamızı ziyaret ettik. Kendisiyle ilgili hocalarımızdan bilgi aldık. Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımız, hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de burada yakinen hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın diyorum. ve bu saldırıyı da lanetliyorum, kınıyorum. İstanbulumuz'un her sokağında, her mahallesinde huzuru mutluluğu hep birlikte kardeşçe yaşama hukukunu inşallah güçlü bir şekilde devam edeceğiz. İyi günde kötü günde biz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dün İstanbul'u fetheden komutanımızın türbesini ziyaret ettik ve akşam saatlerinde de bu saldırı sebebiyle üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik, ona geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğer yaralımızın da sağlık durumu iyi. O da en yakın zamanda sağlığına kavuşacak. Cemaati hocamızı bekliyor. Çok şükür ikisi de sağlığına kavuşacak" dedi.

"Hocamızın durumu şu anda iyi"

Galip Usta'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Gerekli tahlil ve tedavileri dün geceden beri yapıyoruz. Hocamızın durumu şu anda iyi. Muhtemelen bugün ya da yarın servise alacağız. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Genel durumu da gayet iyi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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