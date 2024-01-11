 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Murat Kurum, Esenyurt'ta trafik sorununu çözecek - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Kurum, Esenyurt'ta trafik sorununu çözecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta katıldığı programda projelerinden bahsederek, E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız dedi. Ayrıca, Çınar ve Örnek mahallelerinde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü başlatacaklarını da belirtti.

Murat Kurum, Esenyurt\'ta trafik sorununu çözecek
11.01.2024 - 20:08,  Güncelleme: 20:10
Abone Ol

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta katıldığı programda projelerinden bahsederek, "E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt'ta AK Parti İlçe binasını ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen Kurum, ardından bir konuşma yaptı. Kurum burada yaptığı konuşmasının ardından yine Esenyurt'ta İl Dernekler Birliği, STK'lar ve Muhtarlarla Buluşma programı gerçekleştirdi. STK toplantısında yaptığı konuşmada Kurum, Esenyurt'a 3 büyük otopark yapacaklarını söyledi. AK Parti Esenyurt binasına yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veren Kurum, projeleri hakkında konuştu. Kurum, Avcılar ve Esenyurt bölgesinde trafik sorunu olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Avcılar gişelerden çıkınca; Haramidere ve Beylikdüzü'ne doğru giden yolun çok sıkıştığını biliyoruz. Bu trafiğin çözümü bizce çok basit. Planlamamıza başladık. Yeni bir tünel projesi üzerinde arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Bu tünel çalışmamızın yanında, E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız" dedi.

"Çınar ve Örnek mahallelerimizde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü başlatacağız"

Esenyurt'taki riskli yapılarla ilgili de konuşan Kurum, "Çınar ve Örnek mahallelerimizi biliyorsunuz. Vatandaşımızın bir kısmı burada tapularını aldı. Ama tapularını alamayan vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyorum. Tapusuna erişmeyen gerek Esenyurt'ta gerek İstanbul'daki tüm mahallelerindeki problemlerini çözmek için gece gündüz mesai harcayıp mülkiyet hakkını onlara vereceğiz. Ardından gereken imar planlarını hızlı bir şekilde yapacağız. İstanbul'da imar planı yapılmamış hiçbir ilçemiz kalmayacak ki biz dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirelim. Yine Çınar ve Örnek mahallelerimizde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü başlatacağız. İstiyoruz ki Esenyurt'ta tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar biz bu süreci yürütelim, ailelerimiz vatandaşlarımız Esenyurtlu kardeşlerimiz yastığa başını huzurla güvenle koysun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Murat Kurum, İstanbul, Esenyurt, Ulaşım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Murat Kurum, Esenyurt'ta trafik sorununu çözecek - Son Dakika


20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı

Son Dakika
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 21:03:54. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Kurum, Esenyurt'ta trafik sorununu çözecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement