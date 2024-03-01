Murat Kurum, Kuyumcukent\'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'i ziyaret etti. Kurum, "İstanbul'un geleceği adına biz esnafımızla, vatandaşımızla her zaman beraber olacağız" dedi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'i ziyaret etti. Murat Kurum'a Kuyumcukent ziyaretinde, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir eşlik etti.
Kuyumcukent esnafı Murat Kurum'u, "İnşallah bu sefer muradımıza ereceğiz, Allah'ın izniyle, sizin sayenizde. Kurtulacağız inşallah, sizin sayenizde" sözleriyle karşıladı. Dükkanları gezerek, esnafa kolaylıklar dileyen Kurum, Bakanlık döneminde hayata geçirdiği mega projeleri hatırlatarak, İstanbul'da hayata geçireceği projeler için, "Bu hizmetleri yapmak için sizlerle el ele verip çalışacağız. Bundan önce öyle yaptık ve bundan sonra da Türkiye Yüzyılı'nda, parlayan İstanbul için bu mücadeleyi esnafımızla birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ziyaretinde Kuyumcukent esnafının sorunlarını da dinleyen Kurum, trafik ve ulaşım problemine yönelik, "Toplu ulaşımı artırmak zorundayız. Yol ve kavşak projelerini yapmak zorundayız. Hem burada hem Mahmutbey Kavşağı'nda bu düzenlemeleri yapacağız" şeklinde konuştu.
Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Kurum, "İstanbul'un Kuyumcukent'ine giremiyoruz, Mahmutbey Kavşağı'nda çile çekiyoruz. İstanbul'da yaşamak artık bir eziyet haline geldi. Bu kararları vereceğiz. Köprüden son çıkış artık burası" dedi. - İSTANBUL
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