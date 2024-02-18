AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan davet edilen ailenin evini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan davet edilen ailenin evini ziyaret etti

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan davet edilen ailenin evini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Seyfullah Çaputoğlu ve Resul Çiçek'in evini ziyaret etti. Çaputoğlu, Kurum'a 30 yıldır sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi. Kurum, ailelerin memnuniyetini dile getirerek İstanbul'a hizmet edeceklerini vurguladı.

18.02.2024 19:42  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, kendisini sosyal medyadan çaya davet eden Seyfullah Çaputoğlu ile Resul Çiçek'in evini ziyaret etti. Çaputoğlu, Kurum'a 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, hane ziyaretleri kapsamında Seyfullah Çaputoğlu ve Resul Çiçek'in evini ziyaret etti. Murat Kurum'un hane ziyaretlerinde ilk durağı, Üsküdar'da yaşayan ve kendisini daha önce çay içmeye davet ettiği videosu sosyal medyada gündem olan Seyfullah Çaputoğlu'nun evi oldu. Çaputoğlu, Murat Kurum'u ekranlardan izlediğini ve çok sevdiğini söylerken Kurum'a, 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi. Çaputoğlu'nun nişanlı torunu Kurum'u Ağustos ayındaki nikahına davet etti, Kurum ise 1 Nisanda yapılacak seçimleri de işaret ederek belediye başkanı olarak nikahı kıyma sözü verdi. Hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çaputoğlu ailesinin yanından ayrılan Kurum, daha sonra Resul Çiçek ve ailesini de ziyaret etti.

Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Resul Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirterek, Kurum'a teşekkürlerini sundu. Çiçek ailesi, "Oraya yapılan yatırımı görmeyen anlayamaz. Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı orada. Hemen 'Yarısı Bizden' projesine başvurduk" sözleriyle, yeni evlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi. Kurum, "Şimdi inşallah projelerimizi Büyükşehir'de devam ettireceğiz. İstanbul'umuzu güvenli hale getireceğiz" diyerek İstanbul'a hizmet edeceklerini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, AK Parti, İstanbul, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan davet edilen ailenin evini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan davet edilen ailenin evini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement