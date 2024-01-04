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Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması'ndan 15 madalyayla döndü - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması'ndan 15 madalyayla döndü

Muratpaşa Belediyesi'nin Salon Dansları Topluluğu, 22-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması'na katıldı. Yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren topluluk üyeleri, 15 madalya kazandı. Minikler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan dansçılar, Ankara ODTÜ Dans Sporu Yarışması için hazırlıklara başladı.

Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması\'ndan 15 madalyayla döndü
04.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:42
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Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu, 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması'ndan 15 madalyayla Antalya'ya döndü.

Muratpaşa Belediyesi'nin Salon Dansları Topluluğu 22-25 Aralık günleri arasında düzenlenen 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması'na katıldı. 5 farklı kategoride düzenlenen yarışmada Muratpaşa Belediyesi'nin Salon Dansları Topluluğu yarışmacılarından 15'i kendi yaş gruplarında dereceye girdi.

Yarışmada 9 yaşındaki Mina Karacabey 'Minikler 1 Solo' kategorisinde yarışarak çeyrek finale kalmaya hak kazandı. 'Minikler 2' kategorisinde yarışan 11-12 yaş grubu Ege Özkan ve Nisa Yalın 2'nci, Mehmet Çınar Gül ve İnci Yalın çifti 3'üncü, 'Gençler Solo' kategorisinde 16-18 yaş grubundaki Irmak Mırrıkoğlu 2'nci, 'Yıldızlar' kategorisinde Melissa Çetinkaya ve Mustafa Rıza Sağır çifti 2'nci olarak dereceye girdi. 'Minikler 1' kategorisinde yarışan Emin Mert Çivici ve Adelina Çetinkaya koreografileriyle 4'üncü olurken Ali Barış Atar ve Ceylin Gültekin çifti 6'ncı, Çınar Yusuf Çelik ve Mavi Öner çifti ise 7'nci sıraya yerleşti.

2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması'nın ardından gerçekleşecek Ankara ODTÜ Dans Sporu Yarışması için hazırlıklar başladı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu 2. Etap Marmaris Dans Sporu Yarışması'ndan 15 madalyayla döndü - Son Dakika
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