 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde 10 ayrı sokağı sıcak asfaltla yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde 10 ayrı sokağı sıcak asfaltla yeniledi

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi\'nde 10 ayrı sokağı sıcak asfaltla yeniledi

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde bulunan 10 ayrı sokağı sıcak asfaltla kaplayarak yeniledi. Belediye ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde 2807. ve 1173. sokaklar çevresindeki sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

02.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nin 10 ayrı sokağını sıcak asfaltla kaplayarak yeniledi.

Kentin çeperinde uzun yıllar yoksulluk ve suçla mücadele edilen bir bölge olarak hafızalarda yer alan Zeytinköy, resmi ismiyle Yeşildere Mahallesi, Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarıyla kentin gündelik yaşamının bir parçası haline geldi.

Yeşildere Mahallesi'nde belediye ekipleri son olarak 2807. ve 1173. sokaklar çevresinde yer alan 10 ayrı sokakta sıcak asfalt çalışması yürüttü.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Muratpaşa, Ulaşım, Çevre, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde 10 ayrı sokağı sıcak asfaltla yeniledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde 10 ayrı sokağı sıcak asfaltla yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement