Muş haberi... 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası - Son Dakika
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Muş haberi... 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası

03.10.2022 11:36

Muş haber: 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür: "Zorlu kış mücadelesine karşı korunma görevi olan araçlarımızı kademe binasında muhafaza edeceğiz" Muş İl Özel İdaresi, vatandaşların hizmetinde kullanılan iş...

3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür:

"Zorlu kış mücadelesine karşı korunma görevi olan araçlarımızı kademe binasında muhafaza edeceğiz"

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi, vatandaşların hizmetinde kullanılan iş makinelerinin park edileceği garaj, bakım-onarım, depo ve ısı merkezi birimlerinden oluşan yeni bir kademe binası inşa ediyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illeri arasındaki Muş'ta, il özel idaresinin özellikle kışın karla mücadelede yazın ise yol yapımında kullandığı iş makineleri ile personellerin işlerini yürütebileceği yeni kademe binası inşa ediliyor. Merkeze bağlı Muratgören köyü yakınlarında 50 dekar alan üzerine inşa edilen 3 bin metrekare kapalı alana sahip kademe binasında çalışmalar devam ediyor. Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanan kademe binasında araçlar için park alanı, bakım-onarım birimleri, ısı merkezi, depo, atölye, lavabolar, akaryakıt istasyonu ve personel çalışma ofisleri yer alacak. İnşaat alanında incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Yeni kademe binası için yaklaşık bütçe 17 milyon lira olacaktır"

Kış mevsimi öncesi firmadan çalışmaları hızlandırmasını isteyen Yentür, eski kademe binası ve depoların artık ihtiyaçlara cevap verebilecek yeterlilik ve nitelikte olmadığını söyledi. Kademe binasının 3 bin metrekare kapalı alanda inşa edildiğini kaydeden Yentür, "İl Genel Meclisimizin kararı ve Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün onayıyla yaklaşık 3 bin metrekarelik yeni bir kademe binası, ambar, ısı merkezi ve akaryakıt istasyonunun iş ve işlemlerini burada yürüteceğiz. 3 bin metrekare alanın karşılığında müteahhit firmaya ödememiz gereken yaklaşık bütçe 17 milyon lira olacaktır. Bu yıl inşaat sezonu bitimi olan 15 Kasım'a kadar yapımını tamamlamayı düşünüyoruz. Makinelerimizin bakım, onarım, tamirat, park alanı ve ısı merkezi ile beraber çalışanlarımızın burada kendi işlerini yapmalarını sağlayacak bir alan oluşturduk" dedi.

"Zorlu kış mücadelesine karşı korunma görevi olan araçlarımızı burada muhafaza edeceğiz"

50 bin metrekare alana konuşlandırılan yeni kademe binası içerisinde özellikle çalışanların rahat edebileceği çalışma ofisleri oluşturacaklarını kaydeden Yentür, "Burada kurulacak atölyeler, lavabolar, duşlar çalışanlarımızın yaşam standardı ve yaşam kalitesini yükseltecek iyi bir hizmet olacak. Buradaki verimli çalışma sonucunda halkımızın hizmetinde kullanılacak araçların bakım-onarımına, personelimizin de sağlık ve sıhhatine fayda sağlayacağı kanısındayım. Özellikle zorlu kış mücadelesine karşı korunma görevi olan araçlarımızı burada muhafaza edeceğiz. Bunun dışında yine eski atölyemizin bulunduğu binanın yapısı çelik konsorsiyumdur. İnşallah onları da taşıma marifetiyle buraya getirerek, kapalı alan oluşturup araçların sağlıklı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir ortam hazırlayacağız" diye konuştu.

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Muş haberleri! 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresine yeni kademe binası Muş haberleri! 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresine yeni kademe binası
Kaynak: İHA

Türkiye, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş haberi... 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş haberi... 3 bin kilometre yol ağına sahip Muş İl Özel İdaresi'ne yeni kademe binası - Son Dakika
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