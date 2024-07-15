Muş\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

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Muş'un Bulanık ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri başladı.

Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde şehit kabirleri, şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. İlk olarak şehit öğretmen Sait Korkmaz'ın mezarı ziyaret edildikten sonra Merkez Camisinde mevlit okundu.

Program çerçevesinde şehit ve gazi aileleri ziyaretinde İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'ya, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Tahsin Öndül, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz, Sivil Toplum Örgütleri Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri eşlik etti. - MUŞ