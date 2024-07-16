Muş\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

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Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi.

Program çerçevesinde şehitler için Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Akşam saatlerinde Bulanık Kent Meydanında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterisi ile devam eden programda bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Bugün milletimizin birlik ve beraberliğinin tarihi bir sınavdan geçtiği, demokrasimize ve özgürlüğümüze karşı düzenlenen alçakça bir darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz 2016 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern tarihinde unutulmaz izler bırakan, ancak milletimizin cesareti ve kararlılığıyla bertaraf edilen karanlık bir gecedir. Aziz milletimiz tarihinin her döneminde hem içeriden hem dışarıdan hain odakların hedefinde olmuştur. Ancak tarih hiçbir zaman ihanet şebekelerini değil, her zaman milletimizin kahramanlıklarını yazmıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhuyla büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle kendini siper ederek, darbe teşebbüsünde bulunanların hedeflerine ulaşmalarını engellemiştir. Aziz milletimiz, günlerce tuttukları demokrasi nöbetleri ile milli iradeye sahip çıkmış ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu kalkışma, ihanet ve darbe girişimi karşısında 'Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur' diyen Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip halkımız, gencinden yaşlısına, kararlı bir tutumla direnmiş, gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever gerçek mensupları ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır. Bugün demokrasimize kastedenlere karşı bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu birlik ve beraberlik, bize düşmanlık besleyenlere karşı en güçlü cevabımızdır. Unutmayalım ki, birlikte olduğumuz sürece, hiçbir güç bizi yıldıramaz, hiçbir saldırı bizi parçalayamaz. 15 Temmuz, sadece bir tarih değil, bir milletin iradesinin, özgürlük sevdasının ve demokrasi tutkusunun sembolüdür. Bu yüzden, bu gecenin kahramanları olan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onların azmi ve fedakarlığı, bizlere bu vatanı daha da büyük bir kararlılıkla koruma ve yaşatma sorumluluğu yüklemiştir. 15 Temmuz şanlı direnişimizin yıl dönümünde; darbe ve iç işgal girişimini savuşturan ve bastıran ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini muhafaza etmemizde bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Kıymetli Bulanıklılar, geleceğimiz için bu kutlu mücadeleyi unutmayalım. Birlik olalım, kardeşçe yaşayalım ve ülkemizi daha da ileriye taşıyalım. Allah bir daha böyle acı günler yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri okunan saladan sonra yapılan duayla son buldu. - MUŞ