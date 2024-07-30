Muş'ta 17 bin çocuğa yüzme öğretilecek - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta 17 bin çocuğa yüzme öğretilecek

Muş'ta son zamanlarda yaşanan boğulma vakalarına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, Muş Genlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 bin çocuğa yaz tatilinde yüzme öğretilecek. Yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklar, hem arkadaşlık ediniyor hem de yüzme becerilerini geliştiriyor. Proje kapsamında geçen yıl 15 bin 104 çocuğa yüzme öğretilirken, bu yıl hedef 17 bin çocuğa ulaşmak.

30.07.2024 22:10
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- Muş'ta 17 bin çocuğa yüzme öğretilecek

MUŞ - Muş'ta son zamanlarda yaşanan boğulma vakalarına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede binlerce çocuk yüzme öğreniyor.

Muş Genlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile 17 bin çocuğa yaz tatilinde yüzme öğretilecek. Muş'ta yaz tatiline giren çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yüzme kursuna yoğun ilgi gösterdi. Yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklar, burada hem arkadaşlık ediniyor hem de yüzme öğreniyor. Çocukları tribünden izleyen aileler de onların heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

Yüzme kurslarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında haftanın 6 günü gençlere yüzme öğrettiklerini ifade ederek, "7'den 70'e herkes havuzumuza gelip buradan istifade edebilir. 15 antrenörümüz, 15 cankurtaranımız eşliğinde merkez başta olmak üzere tüm ilçelerdeki portatif havuzlarımızda Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında geçen yıl 15 bin 104 gencimize yüzme öğrettik. Bu sene 17 bin hedefiyle çıktığımız yolda, eğitimlerimiz devam etmekte. 3 dönem olarak yazın almış olduğumuz havuz başvurularımız 1 Ağustos itibariyle 600 gencimizi yeni eğitim dönemine alıp bu dönemi de nihayete erdirmiş olacağız. Buradaki amacımız çocuklarımız derelerde boğulmasın, hijyenik olmayan ortamlarda yüzmesin. Bunun için burada hijyenik ortamda her gün temizliği yapılan havuzumuz sağlığa elverişli şekilde gençlerimize hizmet etmekte. Haftanın 6 günü açık olmakla birlikte pazartesi günleri temizlik ve ilaçlama yapılacağından kapalı olacaktır. Yazın başlamasıyla birlikte 5 ilçemizde portatif yüzme havuzlarımız mevcut. Burada antrenörlerimiz ve cankurtaranlarımız, gençlerimize yüzmeyi öğretiyorlar. 5-17 yaş kategorisindeki yaz spor okulları ve engelsiz yaz spor okulları kapsamında gençlerimize eğitim vermekteyiz. Haftanın 3 günü erkekler, 3 günü kadınlar olmak üzere 6 gün boyunca vatandaşlarımız buraya gelip yüzmeyi öğrenebilirler" dedi.

6 yıldır yüzme eğitimini aldığını söyleyen çocuklardan Muhammed Üveys Turhan da Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme hayali olduğunu belirterek, "Burada yüzmeyi öğreniyoruz, günümüz çok güzel geçiyor. İlerde iyi bir sporcu olup ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Burada yüzme öğrenmek benim için çok keyifli ve heyecanlı. 6 senedir burada yüzüyorum. Yüzmede kendimi çok geliştirdim" ifadelerini kullandı.

Havuza gelerek yüzme öğrenen çocuklardan Esma Kaplan ise gelecekte Türkiye şampiyonu olmak istediğini dile getirerek, "Yüzmek çok keyifli bir aktivite. Burada yüzerken çok keyif alıyorum. İlerde iyi bir yüzücü olarak ilimizi ve ülkemizi temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta 17 bin çocuğa yüzme öğretilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta 17 bin çocuğa yüzme öğretilecek - Son Dakika
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