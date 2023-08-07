Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü

07.08.2023 19:57

Muş Belediyesi'nin düzenlediği 4. Geleneksel Sünnet Şöleni, Lale Vadisi Parkı'nda gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Deniz Toprak'ın sahne aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Feyat Asya, şölenin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Şehirdeki eksiklikleri giderme gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, çocukların sünnetlerinin evlerinde sağlık ve hijyen ortamında gönüllü doktorlar tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Muş Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği 4. Geleneksel Sünnet Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Lale Vadisi Parkında düzenlenen ve ünlü şarkıcı Deniz Toprak'ın sahne aldığı şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, geleneksel hale getirdikleri şölenin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana şehrin birçok alandaki eksikliklerini gidermenin gayretinde olduklarını belirten Başkan Asya, "Bu sene belediyemizden yapılan çağrıda, 17 mahallemizde 120 çocuğumuzun kayıtları yapıldı. Çocuklarımızın sünnetleri, gönüllü doktorlar tarafından evlerinde sağlık ve hijyen ortamında yapılacaktır. Bu program öncesinde çocuklarımızı çeşitli etkinliklere eğlendirdik. Kirvelik kavramı çok önemlidir. Bütün çocuklarımızın kirvesi olmanın onurunu yaşıyorum." dedi.

Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü
Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü
Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü
Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü
Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü
Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü
Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü
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Son Dakika Yerel Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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