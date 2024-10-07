Muş'ta 7 Ekim Protestosu

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Muş'ta 7 Ekim'in 1. yılı protesto edildi

MUŞ - Muş'ta 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 1. yılı protesto edildi.

Muş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kurduğu Mescid-i Aksa Platformu tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı.

Platform adına toplanan kalabalığa seslenen Mahsun Eminoğlu, Gazze'ye saldırıların birinci yıl dönümü olduğu için toplandıklarını belirterek, "Kur'an-ı Kerim bütün tarihlerin ve zamanın kitabıdır, herkese hitap ediyor. Bizim savaşımız, mitinglere, etkinliklere katılmaktır ve boykot yapmaktır. Buda bizim savaşımızdır. Eğer bunu yapmazsak Cenab-ı Allah bunun hesabını bizden soracaktır. Bizim savaşımız mitingdir. Eğer boykot yapmazsak boykot bizim cihadımızdır, eğer boykot yapmazsak demek ki cihattan kaçıyoruz. Bunun da vebali ağır olacaktır. Değerli kardeşlerimiz boykotu daha gerçekleştiremedik. Hala marketlerde İsrail ürünü satılmaktadır maalesef. Bunu üzülerek görüyoruz. Bu da Gazze'nin davasına, Hamas'ın mücadelesine ihanettir. İsrail malını almak, satmak onlara yardımcı olmaktır, onlara destektir. Zulme destek zulümdür. Katliama destek, katliama ortak olmak demektir" dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlar ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'ndaki slogan atarak İstasyon Caddesi'ndeki İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüdü.

Burada dua edilmesinin ardından kalabalık sesiz bir şekilde dağıldı.