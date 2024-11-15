Muş'ta Akraba Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandırıldı - Son Dakika
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Muş'ta Akraba Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandırıldı

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Muş'un Bulanık ilçesinde, akraba iki aile arasındaki arazi kavgası sonucu oluşan husumet, kaymakam ve kanaat önderlerinin girişimleriyle son buldu. Barış töreninde Kur'an-ı Kerim okunup akraba aileler el sıkışarak barıştı.

15.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:14
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Muş'ta akraba aileler arsındaki husumet sonlandırıldı

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesine yaklaşık 4 ay önce akraba olan iki aile arasında 2 kişinin yaralandığı arazi kavgası nedeniyle yaşanan husumet, kaymakam ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Bulanık ilçesine bağlı Sultanlı köyünde 14 Temmuz 2024 tarihinde akraba olan iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile akrabalar arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, aileler Kur'an-ı Kerim altından geçerek barıştı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Uzun zamanda beri süre gelen bu husumetin bitirilmesine İlçe Emniyet Müdürümüz Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz ile birlikte şahitlik etmek için buraya geldik. Tabiki olanı geri çevirmek mümkün değil ancak bu tarz barışlarla acıları hafifletmek, bu acıları gelecekteki nesillere, özellikle olaylarla alakası olmayan gençlerimize, çocuklarımıza miras kalmamasını sağlamak amacıyla bu barışı çok önemsiyorum. Köyümüzün ilçemizin, huzuru, güvenliği, asayişi yönünden bu tarz barışlar çok önemlidir. Tabii ki Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Esirgeyeni ve bağışlayanı da sever. Bu yönden de bakarsak bu barışlar çok iyidir. Onun haricinde barış çok önemli ve barışın o kadarda önemli olan bu barışın sürdürülmesi, devam etmesi, kalıcı olmasıdır. Bizde eminiz ki bu barış devam edecek, sürecek ve kalıcı olacak. Bununla ilgili emeği geçen çok kişi var hepsine huzurlarınızda teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz ise, "Bütün müminler ve Müslümanlar kardeştir. Yüce Allah diyor ki mademki kardeşsiniz. Kardeşlerinizin arasında barışı kardeşliği ve sulhu yerleştirin. Eğer bir hata oluşmuşsa, bir yanlış olmuşsa o yanlışı affetmek Müslümanlığın bir erdemidir. Peygamber Efendimizin hayatını hepiniz biliyorsunuz. Kızının düşük yapmasına sebep oldular. Nice nice şeyle peygamber Efendimizin başına geldi. Ama peygamberimiz Mekke'yi fethettiğinde bütün insanlar onun etrafında toplandı. Peygamber Efendimiz dedi ki siz bana bu kadar haksızlık, bu kadar nankörlük ettiniz şimdi benden ne bekliyorsunuz, sizden merhamet bekliyoruz. Peygamber Efendimiz hepiniz özgürsünüz. Hepiniz affedildiniz. Hepiniz hata yapar affeder. Yani her noktada insan affı seçerse birde büyüklerin araya girmesi ile barış olur" diye konuştu.

Şeyh Abdurrahman Çelik ise, "Mademki Müslüman'ız diyorsak İslam'ın şartı ise kardeş isek birbirimizi affetmektir. Dinden uzaklaştığımız için her türlü musibetler önümüze çıkıyor. Onun için dinimize sahip çıkalım. Birbirimizi affedelim. Barışı katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kanaat önderlerinden Faruk Kılınç ise, "Bugün barış için burada toplanmış bulunmaktayız. Yüce Rabim bağışlayan ve esirgeyendir. Bu barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından barış töreni akrabaların el sıkışması ile sona erdi.

Sultanlı köyünde düzenlenen barış törenine Bulanık İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz,İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abid Özdemir ve kanaat önderleri katıldı.

Muş\'ta Akraba Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Akraba Aileler Arasındaki Husumet Barışla Sonlandırıldı - Son Dakika

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