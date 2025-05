Muş'ta ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle ekmeğin gramajı artırılırken, fiyatı da yükseldi.

Muş genelinde daha önce 210 gram olarak satılan ekmeğin gramajı 250 grama çıkarıldı. Gramaj artışıyla birlikte fiyat da değişti. 9 TL olan ekmek, 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 12,5 TL'den satışa sunuldu. Zam kararının artan maliyetler doğrultusunda alındığı belirtilirken, düzenleme kent genelindeki tüm fırınlarda uygulanacak. Yapılan zamlarla ekmeğin kilo fiyatının 42,84 TL'den 50 TL'ye çıkması ile yüzde 16,7 oranında bir artış oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan, "Bu zaten birçok ilde yılbaşından hemen sonra alınan bir karardı. Bizde ise yaklaşık üç ay gecikmeli olarak uygulandı. Çevre illeri ve Türkiye ortalamasını da dikkate aldık. Şu an bizde 240 gram ekmek 12,50 TL. Her ne kadar karar 240 gram olarak alınmış olsa da fırıncılar vatandaşın lehine düşünerek 250 gram ekmek üretiyor. Bu gramaj devam edecek. Bu fiyat yılsonuna kadar geçerli olacak. Şu an ekmeğin kilogram fiyatı 50 TL'ye geliyor. Çevre illerimizde kilogram fiyatı 62 TL, hatta 65 TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi. - MUŞ