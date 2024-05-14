Muş'ta Engellilere Yönelik Kurslar Açıldı - Son Dakika
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Muş'ta Engellilere Yönelik Kurslar Açıldı

Muş\'ta Engellilere Yönelik Kurslar Açıldı

Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Türkiye İş Kurumu Muş İl Müdürlüğü işbirliğiyle engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için iki kursun açılışı gerçekleştirildi. Vadi Park'taki Muş Engelliler Derneği'nde açılan 'Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu' ve 'Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursu'nda 20 engelli eğitim görecek. Kursiyerler, eğitimler sayesinde yeni mesleki beceriler kazanacak ve özgüvenlerini artırarak topluma daha aktif bir şekilde katılma fırsatı bulacaklar. Başarılı olan katılımcılara sertifikayla birlikte iş bulma süreçlerinde destek sağlanacak.

14.05.2024 17:17
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Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Türkiye İş Kurumu Muş İl Müdürlüğü işbirliğiyle engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için iki kursun açılışı gerçekleştirildi.

Vadi Park'taki Muş Engelliler Derneğinde açılan "Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursu"nda 20 engelli eğitim görecek. Kursiyerler, eğitimler sayesinde hem yeni mesleki beceriler kazanacak hem de özgüvenlerini artırarak topluma daha aktif bir şekilde katılma fırsatı bulacaklar. Kursların sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikayla birlikte iş bulma süreçlerinde destek sağlanacak.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, dernek binasında 2 kursun açıldığını ifade ederek, "Her iki kursta 20 engelli eğitim görecek. Kurslar yaklaşık 6 ay sürecek. Kursa katılan kursiyerlerimiz yüzde 60'i istihdam garantili olacak. Kurs sonunda başarılı olanlar istihdamlarını gerçekleştireceğiz. Tüm bireylerimizi iş imkanları ve hayata dört elle sarılmaları konusunda eğitmemiz var. Kurs faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Engelli ailelerimizin bu kurs vasıtasıyla daha güçlü bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri ve özgüvenlerini çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Kurs açılışında emeği geçen başta dernek başkanımız ve diğer kursiyer aileler olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti.

Törene, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri ve engelliler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Engellilere Yönelik Kurslar Açıldı - Son Dakika

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